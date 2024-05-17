Модель, яка зробила 19 пластик, шокована тим, що рентген в аеропорту виявив у неї в голові – фото

Тайванська модель, за плечима якої 19 пластичних операцій, була шокована тим, що рентген виявив у неї в голові.

36-річна Фан Ціюань, також відома як Спрайт, детально описала свою знахідку в стилі Франкенштейна в дописі в Instagram.

Жінка витратила понад 250 000 доларів на різні косметичні процедури, зокрема дві операції на лобі, п'ять на повіках, п'ять на носі, дві на підборідді і п’ять ліпосакцій для відновлення обличчя.

Фан Ціюань / Фото: instagram.com/sprite0719ss/

У результаті Фан залишилася з численними сторонніми предметами, що застрягли в підборідді. Під час спроби пройти через сканер безпеки в аеропорту, апарат зафіксував хірургічний гвинт трохи нижче її нижньої губи. Відповідні фото вона опублікувала в Мережі.

Рентген в аеропорту виявив у голові моделі численні сторонні предмети / Фото: instagram.com/sprite0719ss/

Жінка вважає, що гвинт залишився там під час "протезування підборіддя", яке вона зробила вісім років тому. На жаль, це був не єдиний хірургічний премет, який виявився на комп'ютерній томографії.

"Я несподівано виявила, що у мене також є цвяхи на носі", - розповіла вона.

Рентген в аеропорту виявив у голові моделі численні сторонні предмети / Фото: instagram.com/sprite0719ss/

На знімках видно, що один з болтів розташований трохи вище її губи і спрямований донизу, а інший – у носі.

"Моє обличчя схоже на пазл!" - скаржилася Фан, яка записалася на приймання до лікаря, щоб видалити болти.

Рентген в аеропорту виявив у голові моделі численні сторонні предмети / Фото: instagram.com/sprite0719ss/

Її підписники були шоковані великою кількістю гвинтів."Боже, на це важко дивитися", - написав один із підписників. "Це показує, як далеко люди можуть зайти заради стандартів краси". Інший пожартував: "Зробіть МРТ, і все стане зрозуміло".

На щастя, попри зовнішній вигляд, хірургічні гвинти, як правило, не є шкідливими для пацієнта, і тому їх не потрібно видаляти.

"У більшості випадків імплантати можуть залишатися у вашому тілі без жодної шкоди", - стверджують у Very Well Health. "Їхнє видалення ніколи не слід розглядати як частину "рутинного" догляду".

Однак, лікарі можуть ухвалити рішення про вилучення обладнання, якщо воно спричиняє "біль, подразнення або інфекцію".

Нагадаємо, жінка, яка перетворилася на живу секс-ляльку, шокувала, який мала вигляд до пластики. Модель поставила собі за мету стати максимально штучною.

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