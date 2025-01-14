Модель зайнялася сексом із 1057 чоловіками всього за 12 годин: як їй це вдалося (фото)

Зірка порноіндустрії Бонні Блу, яка заявила, що побила світовий рекорд, переспавши з більш ніж 1000 чоловіків всього за 12 годин, розповіла, як саме їй це вдалося.

Своїм екстремальним трюком ця скандально відома модель спантеличила людей, і це всього через декілька днів після того, як її колега Лілі Філліпс заявила, що "тренується", щоб досягти такого ж результату.

Бонні стверджує, що їй вдалося зайнятися сексом із 1057 чоловіками за 12 годин, очевидно, побивши попередній рекорд Лізи Спаркс, яка переспала з 919 чоловіками за день 2004 року.

Детально описуючи логістику такого "марафону", піарник Бонні розповів The Sun: "Вона переспала з 1057 людьми. Коли вона досягла 1000, у черзі залишалося ще 57, яких Бонні хотіла задовольнити до закінчення 12-годинного дня".

Однак, якщо розбити його на частини, то в 12 годинах 720 хвилин, а це означає, що якщо її твердження правдиві, то кожен чоловік мав би менше 60 секунд із зіркою.

Бонні Блу / Фото: instagram.com/bonnie_blue_xox

У відео, разом із Джошем Лі Спунером, зірка фільмів для дорослих зазначила, що "кімната була повна", а всі чоловіки, які брали участь, були схожі на "коло, що обертається".

В окремому відео модель пожартувала про "шкіру, яка сяяла" після того, як нібито побила світовий рекорд, і сказала: "Такий вигляд має моє обличчя після того, як я прийняла 1000 чоловіків менш ніж 12 годин".

Нагадаємо, на Київщині пара посеред вулиці зайнялася сексом. Діти, які стали свідками інциденту, про все розповіли батькам і ті звернулись до правоохоронців.

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