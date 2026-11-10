"Могнути": що означає нове сленгове слово, яке стало популярним серед підлітків

Сленговий термін «могінг» / © Freepik

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Сленг молоді щороку поповнюється новими словами, які швидко виходять за межі соціальних мереж і стають частиною повсякденного спілкування. Британський словник Collins оголосив головне слово 2026 року. Ним стало «могінг» — сленговий термін, який означає перевершувати або затьмарювати когось, найчастіше за зовнішністю, впевненістю чи статусом.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Collins Dictionary.

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Що означає слово «могінг» і звідки воно взялося

Історія слова «mogging» пов’язана з абревіатурою AMOG (Alpha Male of the Group — «альфа-самець групи»). За версією Collins, приблизно 2016 року термін почали використовувати в бодибілдинг-спільнотах для опису чоловіка, який вирізнявся фізичною перевагою над іншими в спортзалі.

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Згодом слово поширилося в онлайн-спільнотах, зокрема в маносфері, а з часом перетворилося на дієслово. Його почали вживати не лише щодо фізичної сили, а й для опису ситуацій, коли хтось помітно перевершує інших зовнішністю, стилем, упевненістю або досягненнями.

Сьогодні молодь часто використовує «mogging» жартівливо. Наприклад, так можуть сказати про людину, яка затьмарила всіх своїм виглядом, або про річ, яка виявилася значно кращою за аналогічні.

«Це чудовий приклад того, як покоління Z та покоління Альфа підхопили слово й перетворили його на жартівливий сленг, зробивши мову своєю та „могнувши“ всіх нас», — зазначив керівний директор Collins Алекс Бікрофт.

Він також пояснив, що фахівці словника щороку аналізують мільярди слів із соціальних мереж, медіа та інших джерел, щоб відстежувати зміни в мові. Вибір слова року відображає тенденції, які формують сучасне спілкування.

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Які ще слова увійшли до списку Collins 2026 року

Collins щороку визначає слова, які відображають актуальні суспільні, технологічні та культурні тенденції. Словом 2025 року за версією словника стало поняття «vibe coding». Воно означає розробку сайтів і застосунків за допомогою текстових запитів до штучного інтелекту замість традиційного написання коду вручну.

До списку помітних слів 2026 року, окрім «mogging», увійшли й інші терміни:

Ghost job («примарна вакансія») — оголошення про роботу, яке роботодавець публікує без реального наміру наймати працівника.

Hydration break («перерва на воду») — пауза під час спортивного матчу, щоб гравці могли поповнити запас рідини. Термін набув особливої популярності під час чемпіонату світу з футболу 2026 року.

P (doom) — умовна ймовірнісна оцінка ризику того, що штучний інтелект може призвести до катастрофічних наслідків для людства.

Manchesterism («манчестеризм») — політична концепція, пов’язана з британським політиком Енді Бернемом. Вона передбачає передавання частини повноважень регіонам і поєднання економічного зростання із соціальним прогресом.

Carspreading — тенденція автовиробників створювати дедалі більші за розмірами автомобілі.

Fricy — поєднання смаків фруктового та гострого в їжі й напоях.

Friendslop — недорогі незалежні відеоігри, розраховані на спільну гру з друзями.

Bixie — зачіска, яка поєднує риси боба та піксі й має проміжну довжину між ними.

Firewave — серія міських пожеж, які виникають протягом короткого проміжку часу.

Нагадаємо, молодіжний сленг постійно змінюється та поповнюється новими виразами, значення яких не завжди зрозуміле старшому поколінню. Раніше ТСН.ua розповідав про популярні слова й вислови, зокрема «зашквар», «рофл», «крінж» та «вайб», і розтлумачував їхнє значення простими словами.

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