Молдовський літак у небі біля кордону України залишив “послання”: фото

Траєкторія польоту повітряного судна утворила слово “relax”, яке можна трактувати як “розслабтесь”.

У четвер, 17 лютого, пасажирський літак авіакомпанії Air Moldova, який вилетів з Кишинева “написав” у небі недалеко від кордону з Україною слово "relax".

Відповідні фото були опубліковані у Twitter сервісу відстеження польотів повітряних суден Flightradar.

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Політ літака Airbus A321 тривав 1 годину і 40 хвилин. За цей час він описав траєкторію завширки 128 км, яка утворила слово, яке можна перекласти як “розслабтеся”. Це “послання” з’явилося всього за 40 км від кордону з Україною.

twitter/Flightradar24

За польотом літака спостерігали понад 30 тисяч користувачів сервісу.

Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу легкомоторний літак угорського виробництва Magnus Fusion 212 намалював в небі над Угорщиною фігуру з "лайком" та медичним хрестом, аби показати вдячність медикам, які борються з коронавірусом.

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