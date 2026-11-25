Кожна третя молода людина не мала сексу: тривожні результати дослідження / © Credits

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Люди дедалі рідше займаються сексом, молодь пізніше починає статеве життя, а кількість людей без постійних партнерів зростає. Йдеться не лише про зниження народжуваності чи небажання одружуватися, а й про зміну повсякденного інтимного життя.

Про це йдеться у статті The Economist.

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У виданні з’ясували, що розвинених країнах поглиблюється так звана сексуальна рецесія: люди рідше вступають в інтимні стосунки, молодь пізніше починає статеве життя, а дедалі більше дорослих узагалі не мають ніяких сексуальних контактів. Серед можливих причин — хронічна втома, цифрова залежність від порно, зміни у способі життя та складнощі з пошуком партнерів.

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The Economist публікує результати масштабного британського дослідження National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal), проведеному в листопаді 2026 року. У ньому взяли участь близько 6700 людей, яких опитували в Англії, Шотландії та Уельсі.

Опитуавання з’ясувало, що британці займаються сексом на третину рідше, ніж у 2010 році, і приблизно вдвічі рідше, ніж у 1990 році. У 2022–2024 роках середній британець займався сексом двічі на місяць, тоді як у 2010 році — тричі на місяць, а в 1990 році — в середньому чотири рази.

Молодь рідше стала займатися сексом і пізніше втрачає цноту

Серед людей віком 16–24 роки 38% жінок і 28% чоловіків повідомили, що ніколи не мали статевих контактів. У 2010 році таких було 19% і 18% відповідно.

Також збільшився середній вік першого сексуального досвіду. Тепер він становить близько 18 років, тоді як 2010 року був приблизно 16 років.

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Зокрема, у Японії частка незаміжніх жінок віком 20-24 років, які ніколи не мали сексу, зросла до 55% у 2025 році, порівняно з менш ніж 40% у 2005 році.

Це змінює тридесятирічну тенденцію, яка спостерігається у більшій частині багатого світу, коли люди починають займатися сексом у дедалі молодшому віці. В Америці, серед інших країн, цей вік знову почав зростати. У Франції, де середній вік першого статевого акту знизився з 20 років для жінок у 1960-х роках до трохи більше 17 років у 2010-х роках, з того часу він знову перевищив 18 років для жінок.

«Сексуальна рецесія виглядає не стільки як втрата інтересу поколінням Z, скільки як брак можливостей», — каже Ронда Бальзаріні з Інституту Кінсі, центру досліджень сексу. «Бажання є, але доступу до партнерів немає». Це пояснюється тим, що набагато більше молодих людей самотні, ніж у попередніх поколіннях.

Наприклад, в Америці частка людей віком від 18 до 29 років, які живуть з партнером, зменшилася на десять процентів, до 32% за десятиліття до 2024 року.

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Соцмережі, відеоігри та цифрова залежність

Однією з причин сексуального спаду дослідники називають виснаження. На сексуальне життя впливають психологічне самопочуття, тривожність і депресивні стани.

Ще один чинник — дедалі більше часу, який люди проводять перед екранами смартфонів, комп’ютерів і телевізорів.

Цифрові розваги можуть витісняти живе спілкування, знайомства та побачення. Молоді люди частіше проводять дозвілля онлайн, грають у відеоігри або переглядають потоковий контент замість зустрічей із друзями.

Менше вживання алкоголю молоддю може безпосередньо призвести до меншої кількості сексу, або ж обидва ці фактори можуть бути відображенням незвичайної обережності покоління Z.

Ще одним поясненням обережності покоління Z може бути більш інтенсивне та нав’язливе виховання дітей, ніж у інших поколінь. Багато батьків відстежують своїх дітей через додатки на телефонах, навіть коли вони вже дорослі; одне дослідження показало, що за 36% американських студентів коледжів стежили. «Всюдисущість мами» створює певне відчуття, що за ними стежать, що обмежує їхню поведінку, стверджує Джон Холмс з Університету Шеффілда.

Одна з теорій стверджує, що інші форми сексуального задоволення, такі як мастурбація та порнографія, витісняють статеві стосунки.

Приклад американських моряків

У виданні наводять приклад, коли американський авіаносець USS Abraham Lincoln пришвартувався поблизу курорту Паттайя у вересні, працівники секс-бізнесу з усього Таїланду зібралися в очікуванні сплеску попиту. Близько 5000 моряків і морських піхотинців мали отримати свою першу відпустку на березі після понад восьми виснажливих місяців у морі, включаючи бойові дії навколо Перської затоки.

Багато хто згадував, як американські війська, які брали відпустку в місті під час війни у ​​В’єтнамі, вперше перетворили його на галасливий центр секс-туризму.

«Ми думали, що вони вийдуть гуляти, веселитися, шаленіти», — каже Ліза Гамільтон, президент Асоціації нічного бізнесу Паттайї, — «але бізнес виявився не таким, як ми очікували». Замість того, щоб хлинути до кварталу «червоних ліхтарів», моряки вирушили оглядати визначні місця або купувати сувеніри. Коли ж вони й відвідували бари, то, здавалося, більше уваги приділяли своїм телефонам, ніж танцюристам на пілоні. І вони поверталися до готелів дивно рано. «У минулому морські піхотинці напивалися, робили дурниці», — каже вона. — «Зараз це зовсім інше нове покоління».

Раніше ми писали, що 16-річна дівчина померла після сексу.

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