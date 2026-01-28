Молодь обирає їжу під впливом соцмереж: що з'ясували дослідники

Як TikTok впливає на харчові вподобання молоді / © Associated Press

Нове дослідження показало, що популярний мобільний застосунок TikTok значно впливає на харчові вподобання молоді. Вчені вивчали, яким чином соціальні мережі формують споживчу поведінку у сфері харчування, що особливо актуально на тлі зростання популярності цифрових платформ.

Про це йдеться в матеріалі International Journal of Consumer Studies.

У дослідженні використовували індивідуальну модель прийняття та використання технологій, що включала вісім факторів: сприйнята корисність контенту, розважальність, вірусність, відгуки інфлюенсерів, соціальний вплив, суб’єктивна близькість до контенту, ставлення та фактичне харчове поведінка.

Опитування 406 активних користувачів TikTok провели онлайн 2025 року. Дані аналізували за допомогою SmartPLS4 та моделювання структурних рівнянь. Результати підтвердили, що TikTok працює як потужний інструмент формування споживчої поведінки, поєднуючи алгоритмічні механізми, соціальний вплив та емоційну залученість користувачів.

Найбільший вплив на харчові вибори мають розважальний контент, суб’єктивна близькість до авторів і сприйнята користь матеріалів. За оцінкою дослідників, 68,8% змін у ставленні до кулінарних трендів та 54,5% змін у харчовій поведінці молоді пояснюються впливом платформи.

Висновок: TikTok впливає на харчові вподобання молоді через різні канали – від кулінарного натхнення до встановлення емоційного зв’язку з авторами контенту, що робить платформу ключовим фактором у формуванні сучасних трендів у харчуванні.

