Молода вчителька вигадала спосіб заробляти 20 тис. доларів на рік до зарплати (фото)

Власна формула фінансового успіху від молодої вчительки / © Freepik

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Звичайна 26-річна вчителька англійської мови у школі Ракель Керрі зі США додатково заробляє 20 тис. доларів на рік до зарплати за власною формулою фінансового успіху.

Про це Ракель Керрі розповідає у своєму TikTok.

Блогерка поєднала одразу декілька напрямків — свою професійну діяльність педагогині з тренерством, репетиторством, блогерством та підприємництвом.

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Ракель Керрі Фото: TikTok

Після викладання у школі дівчина працює над створенням додаткового доходу, який дозволяє їй досягати довгострокових цілей, підтримувати родину та забезпечувати фінансову стабільність.

«Протягом останніх трьох років я працюю педагогом у школі. Додаткові заробітки для мене — це не просто спосіб триматися на плаву, а шлях до побудови надійного майбутнього», — пояснює дівчина.

Як і скільки заробляє вчителька зі США Фото: TikTok

Як і скільки заробляє вчителька зі США

Тож, у чому полягає стратегія Ракель? За словами блогерки, вона створила декілька потоків доходу: від продажу навчальних планів на платформі, репетиторства для підготовки до стандартизованих тестів і продажу речей у соцмережі Facebook Marketplace до тренування спортивних команд. Цікаво, що найвпливовішим джерелом заробітку для жінки став TikTok.

За її словами, хоча вона займається різними видами діяльності, найбільше зусиль, але й грошей їй приносить саме TikTok.

«Я вкладаю у створення освітнього та розважального контенту в TikTok. Ця платформа відкрила двері до співпраці з брендами, створення роликів на замовлення та інших творчих можливостей. У лютому торік я заробила п’ятизначну суму, проводячи щоденні прямі трансляції, але такий темп був нестійким», — стверджує Керрі.

Нині вчителька зосереджується на контенті, який їй дійсно цікавий, і співпрацює з брендами, яким довіряє.

Її додаткові доходи становлять понад 20 тис. доларів щороку. Завдяки ним вона досягла особистих цілей, зокрема організувала омріяне весілля у Мехіко.

Блогерка радить своїм колегам-вчителям починати з того, що є їхньою улюбленою справою.

«Найкращі додаткові заробітки — ті, які приносять радість і баланс у ваше життя. Йдеться не лише про гроші, а про побудову яскравішого майбутнього», — додала дівчина.

Нагадаємо, українська співачка Світлана Тарабарова нещодавно прокоментувала свої заробітки під час війни.

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