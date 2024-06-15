Молода жінка зустрічається із сімома пенсіонерами одночасно: історія її бурхливого особистого життя

Молоду колумбійку, яка має поліаморні стосунки з сімома пенсіонерами, звинуватили в тому, що вона використовує літніх чоловіків для отримання фінансової вигоди.

Про це пише Oddity Central.

Родом із міста Барранкілья, Ліна стала предметом розмов усієї країни після того, як її незвичайна історія стала вірусною в Інтернеті. Після низки невдалих романтичних стосунків з чоловіками її віку, дівчина зрозуміла, що може досягти емоційної та фінансової стабільності набагато легше, якщо обиратиме пенсіонерів. Розмірковуючи після чергових невдалих стосунків, Ліна згадала, що літній чоловік її сусідки завжди фліртував з нею, і зрозуміла, що для пенсіонерів вона набагато бажаніша, адже вони віддадуть все, щоб бути з жінкою її віку. Тож вона почала проводити час у парках та інших місцях, де зазвичай проводять час самотні старі чоловіки, і зараз у неї поліаморні стосунки з сімома пенсіонерами, які всі підтримують її фінансово.

Ліна / Фото: Última Hora Valle

"Проаналізувавши всі свої стосунки, я почала думати, що не треба нічого просити у старих людей, вони все віддають, тому що в їхньому віці їм не знайти таку жінку, як я. Тому я вирішила шукати своїх старих пенсіонерів", - розповіла Ліна в інтерв'ю Última Hora Valle. "Вони завжди будуть робити мене щасливою".

Ліна та її літні бойфренди / Фото: Última Hora Valle

Семеро бойфрендів Ліни – Карлос, Сімон, Хесус, Пабло, Мануель і ще двоє, які не назвали своїх імен, – знають один про одного і нібито не проти розділити молоду жінку. Всі вони відповідають за покриття витрат Ліни і допомагають їй по господарству (прибирання, прання, приготування їжі тощо), а також змагаються за її прихильність.

Описуючи свої поліаморні стосунки як більше схожі на бізнес, ніж на романтичні, Ліна пояснила, що вона винагороджує своїх хлопців за їхню щедрість тим, що частіше ділить ліжко з тими, хто дає їй більше грошей щомісяця.

Історія Ліни нещодавно стала вірусною в Південній Америці, і відгуки від громадськості були найрізноманітнішими. Одні вважають, що вона повинна сидіти у в'язниці за те, що використовує літніх людей, а інші висловлюють своє захоплення її хитрістю і вітають її з тим, що вона знайшла легкий шлях до фінансової стабільності. Саму ж Ліну не дуже хвилює, що про неї думають, і вона стверджує, що поки її та її партнерів все влаштовує, все інше не має значення.

Нагадаємо, 23-річна жінка вийшла заміж за 80-річного чоловіка. Їхня історія спричинила бурхливу дискусію в Інтернеті.

Читайте також: