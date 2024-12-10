Молоді батьки похизувалися, як закрили іпотеку за дім завдяки порно: "Зізналися дітям" (фото)

Британка розповіла, як домашнє порно допомогло їм із чоловіком виплатити гроші за будинок.

Про це пише The Sun.

Відводячи сина до школи, Джесс Міллер добре знає, що на неї дивляться і перешіптуються інші батьки на дитячому майданчику. Це тому, що багато хто з них бачив її оголеною, адже 35-річна Джесс та її 36-річний чоловік Майк заробляють здирницькі суми грошей, знімаючи на відео, як вони займаються сексом, і викладаючи ці відео в Інтернет.

Їхні секс-сесії – а це заняття сексом раз на день, чотири дні на тиждень у різних місцях навколо їхнього будинку в Саутенді - приносять їм приголомшливу суму в 50 тисяч фунтів стерлінгів на місяць (2,6 млн гривень).

Їхні сексуальні знімки та відверті відео зібрали 900 000 відданих шанувальників в Інтернеті, які платять 7,90 фунтів стерлінгів на місяць за перегляд їхнього контенту.

Джесс і Майк / Фото: swns

Джесс, яка має 11-річного сина від Майка та 15-річну доньку від попередніх стосунків, розповіла: "Нам ніколи не буває нудно. Ми просто робимо те, що зазвичай робимо, але знімаємо це на камеру. Багато людей, які нас дивляться, кажуть, що приємно бачити справжнє кохання. Ми б ніколи не знімали, якби не хотіли цього – так ми балансуємо між особистим часом і роботою. Ми ставимо камеру в кімнаті, і люди можуть побачити, як це насправді відбувається, коли ми займаємося сексом. Ми робили все – від групового сексу до лоскотання одне одного на камеру".

Джесс і Майк почали знімати свої пустощі шість років тому – завантажували відео на сайти для дорослих, зокрема OnlyFans, щоб заробити додаткові гроші та допомогти покрити виплати по іпотеці.

Пара, яка разом вже 12 років, тримала свої витівки в таємниці до лютого 2020-го, коли хтось розповів другу Джессі, що бачив, як вони займаються сексом в Інтернеті.

Джесс і Майк / Фото: swns

Тоді пара розкрилася і зізналася своїм друзям і родичам. Але вони кажуть, що отримали переважно позитивну реакцію.

Спочатку вони заробляли 2000 фунтів стерлінгів на місяць, але до вересня 2019 року вони заробляли достатньо, щоб звільнитися з роботи: Джесс – з роботи візажистки на пів ставки, а Майк – з роботи персонального тренера. Саме тоді вони почали пустувати на повну ставку.

Джесс каже, що інші батьки навіть підходять до них біля шкільних воріт і розпитують про їхній бізнес, як вони почали, скільки грошей заробляють і навіть чи подобається їм секс поза камерою, на що вони відповідають "відкрито і чесно".

Майк поділився: "Усі батьки в школі знають, чим ми займаємося, і люди люблять ставити запитання про те, як ми почали цим займатися, і навіть запитують, скільки ми заробляємо. Ми з Джесс не заперечуємо – нам подобається, коли люди ставлять шанобливі запитання, тому що ми любимо те, що робимо. Я займаюся сексом з дружиною щодня, люблю життя і отримую за це гроші. Це чудово і робить нас сильнішими як пару".

Джесс і Майк / Фото: swns

Майк і Джесс вперше зустрілися в серпні 2012 року, коли він працював персональним тренером у спортзалі, який вона відвідувала. У жовтні він запросив її на побачення і вони стали парою того ж дня, коли їхній перший поцілунок підтвердив, що Джесс – "та сама".

Почуття було взаємним, каже Джесс: "Коли я вперше побачила Майка, я подумала: "Як вони знайшли такого підтягнутого хлопця, який працює в спортзалі?".

Після того, як вони знайшли спільну мову, пара одружилася в червні 2017 року, а через 18 місяців почала розміщувати свої пікантні відео на Pornhub.

"Я бачив, що один сайт для дорослих платить залежно від того, наскільки гарні ваші відео", - розповів Майк. "Ми намагалися проводити якісний час разом, тому що були зайняті роботою, і я подумав, що це може стати для нас чудовим додатковим заробітком".

"Щойно він запропонував, я одразу ж погодилася", - додала Джесс.

Джесс і Майк / Фото: swns

Це було в лютому 2020 року, коли пару "викрили".

Джесс пригадала: "Моя подруга написала мені повідомлення, запитуючи, чи я не порнозірка, і моє серце впало, бо я не знала, звідки вона про це дізналася. Тож, я розповіла мамі і вона була дуже розгублена через це. Все, що хвилює наші сім'ї – це те, що ми щасливі у шлюбі і що ми кохаємо одне одного".

У червні 2020 року вони зізналися своїм дітям, чим заробляють на життя, сказавши їм, що "мама і тато роблять сексуальні фотографії і викладають їх в Інтернет".

Тепер пара отримує запити від підписників, планує свій контент щотижня і каже, що це також покращило їхні стосунки та зблизило їх.

"Ми обидва дуже цілеспрямовані люди і пишаємося тим, чого ми досягли", - каже Майк. "Спільне життя та робота подружньої пари пов'язані з певними викликами, але ми не знімаємо, якщо у нас поганий настрій, тому що все, що ми випускаємо, є природним".

Джесс і Майк / Фото: swns

Джесс додала: "Люди люблять дивитися на нас, тому що ми справжня пара, і кажуть, що це навіть врятувало їхні стосунки – це зробило дива і для наших стосунків. Це зблизило нас, і наш зв'язок міцніший, ніж будь-коли".

Нагадаємо, порнозірка спробує переспати з 1000 чоловіків за добу. Лілі Філліпс хоче побити рекорд вже наступного місяця.

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