Молоду жінку поховали живцем: хто це зробив та як її знайшли

Як довго вона перебувала у пастці – невідомо.

У Бразилії 36-річну жінку поховали живцем у гробниці.

Жінку, яка ледь дихала, виявив могильник в штаті Мінас-Жерайс. Про це пише thesun.co.uk.

Чоловік викликав поліцію після того, як помітив, що гробниця була нещодавно закладена цеглою та цементом. Коли ж на місце прибули поліцейські, вони почули її крики про допомогу. Також копи помітили плями крові. Правоохоронці розкрили могилу та витягнули жертву.

Фото: thesun.co.uk

Жінку доставили до місцевої лікарні із серйозними травмами голови. Як довго вона перебувала у пастці – невідомо.

Вона розповіла, як двоє чоловіків у масках відвели її на цвинтар, побили та закрили у могилі.

Фото: thesun.co.uk

Повідомляється, що вона зберігала наркотики для двох чоловіків до того, як "загубила" їх. Втім, поліція назвала мотив суперечкою через вогнепальну зброю.

Розшук підозрюваних триває, їхні особи вже встановлено.

Нагадаємо, жінка спіймала партнера на зраді під час відпочинку на круїзному судні. Про інтрижку коханого вона випадково дізналася за допомогою трансляції з камери відеоспостереження.

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