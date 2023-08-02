Молодята одружилися у затопленій після двох тайфунів церкві – відео

Їх не зупинив навіть паводок.

На Філіппінах наречені одружилися попри паводок, спричинений двома тайфунами.

Про це пише theguardian.com.

Вранці в день весілля Пауло і Мае Падільї рівень води піднявся вище за коліно. Всі дороги в їхньому районі були затоплені. Провінція Булакан у Центральному районі Лусона постраждала від безперервних дощів, спричинених двома тайфунами.

Але пара була сповнена рішучості продовжити свій великий день.

"Навіть якщо наша машина почала б тонути, ми все одно хотіли прорватися, щоб мати можливість приїхати сюди", - прокоментував наречений.

На подив пари, гостям якимось чином також вдалося дістатися до церкви, пройшовши в ляпанцях та гумових чоботях.

Наречена сказала: "Якою високою була повінь, через яку нам довелося пройти, щоб мати можливість вийти з наших будинків. Насправді, немає нічого неможливого. Все неможливе Господь уможливив того дня".

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як Мае йде до вівтаря затопленої церкви. Її сукня та вельон намокли. Юзери похвалили закоханих, що попри все, вони таки одружилися.

Булакан — одна з багатьох провінцій на Філіппінах, які сильно постраждали від безперервних дощів, спричинених спочатку тайфуном Доксурі, а потім південно-західним мусоном, посиленим тайфуном "Сокіл".

За даними Національної ради щодо зниження ризику лих та управління ними, по всій країні у 13 регіонах постраждало близько 2,47 мільйона осіб. 26 людей загинули внаслідок того, що перевантажений пором перекинувся через сильний вітер.

Філіппіни стикаються в середньому з 20 штормами та тайфунами на рік і особливо вразливі, оскільки глобальне потепління призводить до більш руйнівних та непередбачуваних погодних явищ.

Нагадаємо, у США 28-річна жінка побралася з 70-річним чоловіком. Пара розповіла їхню історію кохання та прокоментувала 42-річну різницю у віці.

Читайте також: