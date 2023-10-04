Молодята втекли з розкішного весілля, не заплативши за ресторан, та виїхали з країни (фото)

Молодята втекли зі свого розкішного італійського весілля, не заплативши за рахунок у ресторані.

Про це пише Corriere Della Sera.

Вони одружилися наприкінці серпня у Фрозіноне, на південний схід від Риму. Після церемонії вони та 80 гостей влаштували банкет у ресторані.

Молодята втекли з весілля, не заплативши за ресторан / Фото: Corriere della Sera

Енцо Фабриці, власник ресторану La Rotonda, з жахом виявив, що вони зникли. Залишаючи не лише місце проведення, а й країну.

Пару - 25-річну німкеню та 40-річного місцевого жителя - зараз розшукує поліція. Фабриці розповів, що вони заплатили лише заставу у розмірі 3300 євро із рахунку на загальну суму 8800 євро, залишивши йому борг у розмірі 5500.

Молодята втекли з весілля, не заплативши за ресторан / Фото: Corriere della Sera

Вони домовилися, що наречений сплатить остаточний рахунок наступного дня після весілля, але він цього не зробив. Останній термін був призначений на середу після весілля, але коли Енцо прийшов, їх ніде не було видно. Фабриці також вдалося розшукати батьків нареченого, але й від них відповіді не надійшло.

Молодята втекли з весілля, не заплативши за ресторан / Фото: Corriere della Sera

Відвідування їхньої адреси підтвердило, що про них нічого не було чути від дня весілля. Імовірно, вони втекли до Німеччини.

"І він і вона ігнорують мої дзвінки. Вони ніколи не відповідають на повідомлення. Але я думаю, що сьогодні вони також поміняли телефонну картку, тому що, як щойно номер набрано, лінія відразу обривається. За багато років бізнесу такого не траплялося, максимум хтось запізнювався, але ще не траплялося, щоб подружжя зникало, не заплативши за рахунком за весільний банкет", - пожалівся власник ресторану.

Енцо Фабриці / Фото: Corriere della Sera

Енцо заприсягся, що не дасть їм спокою, поки не отримає свої гроші. Він також задіяв поліцію, а нареченого розшукують за шахрайство.

Нагадаємо, мама нареченого зіпсувала заручини своїм зізнанням. Її майбутня невістка пожалілася, що саме вона сказала.

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