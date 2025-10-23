ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
2 хв

Молодий фермер помер після укусу мухи: як легкий укус став смертельним

31-річний фермерський робітник помер від тяжкої хвороби лише за кілька тижнів після укусу мухи. Лікарі намагалися врятувати його від сепсису, але захворювання прогресувало дуже швидко.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ендрю Кейн

Ендрю Кейн / © Daily Mail

31-річний фермерський робітник Ендрю Кейн помер через кілька тижнів після укусу мухи на фермі в Шрусбері, Шропшир. Незважаючи на легкий свербіж і почервоніння, він не сприйняв інцидент серйозно, а призначені лікарями антибіотики, здавалось, вирішили проблему.

Про це розповідає Daily Mail.

Проте згодом його стан різко погіршився: під час нічної прогулянки він втратив свідомість і був госпіталізований до лікарні швидкої спеціалізованої допомоги Нортумбрії в Кремлінгтоні. У чоловіка розвинувся сепсис, який швидко прогресував. Попри введення в штучну кому та ознаки тимчасового покращення, Кейн помер 18 вересня.

Мати загиблого, Рейчел Кейн, 52 роки, була поруч із сином у лікарні та поділилася спогадами:

“Він був великим і сильним хлопцем. Я й уявити не могла, що укус мухи може призвести до такого. Це було жахливо”.

Що таке сепсис?

Сепсис — це небезпечний для життя стан, який виникає, коли організм надмірно реагує на інфекцію, виробляючи хімічні речовини, що пошкоджують власні тканини та органи. Це може призвести до шоку, відмови органів і смерті, особливо якщо хворобу не виявити вчасно та не почати лікування.

Щороку сепсисом у світі хворіють тисячі людей, а симптоми часто нагадують отруєння чи грип, через що захворювання важко розпізнати на ранніх стадіях.

Шість основних ознак сепсису можна запам’ятати за абревіатурою “СЕПСІС”:

  • С — сплутаність свідомості, невиразна мова, дезорієнтація;

  • Е — епізоди сильного тремтіння, м’язові болі, лихоманка або надто низька температура;

  • П — поява висипу, яка не зникає при натисканні;

  • С — швидке, утруднене дихання;

  • І — інтервали без сечовипускання протягом кількох годин;

  • С — синювата або плямиста шкіра.

У дітей сепсис може проявлятися судомами, нападами та незникаючим висипом. Близько 40% випадків трапляються у дітей віком до п’яти років.

Важливо вчасно розпізнати симптоми та негайно звернутися до лікаря — раннє лікування значно підвищує шанси на одужання.

Раніше повідомлялось, що під час спроби вбити таргана вогнем мешканка Кореї спричинила пожежу. Полум’я охопило будівлю, одна жінка загинула, інші отруїлися димом.

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie