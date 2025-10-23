- Дата публікації
Молодий фермер помер після укусу мухи: як легкий укус став смертельним
31-річний фермерський робітник помер від тяжкої хвороби лише за кілька тижнів після укусу мухи. Лікарі намагалися врятувати його від сепсису, але захворювання прогресувало дуже швидко.
31-річний фермерський робітник Ендрю Кейн помер через кілька тижнів після укусу мухи на фермі в Шрусбері, Шропшир. Незважаючи на легкий свербіж і почервоніння, він не сприйняв інцидент серйозно, а призначені лікарями антибіотики, здавалось, вирішили проблему.
Про це розповідає Daily Mail.
Проте згодом його стан різко погіршився: під час нічної прогулянки він втратив свідомість і був госпіталізований до лікарні швидкої спеціалізованої допомоги Нортумбрії в Кремлінгтоні. У чоловіка розвинувся сепсис, який швидко прогресував. Попри введення в штучну кому та ознаки тимчасового покращення, Кейн помер 18 вересня.
Мати загиблого, Рейчел Кейн, 52 роки, була поруч із сином у лікарні та поділилася спогадами:
“Він був великим і сильним хлопцем. Я й уявити не могла, що укус мухи може призвести до такого. Це було жахливо”.
Що таке сепсис?
Сепсис — це небезпечний для життя стан, який виникає, коли організм надмірно реагує на інфекцію, виробляючи хімічні речовини, що пошкоджують власні тканини та органи. Це може призвести до шоку, відмови органів і смерті, особливо якщо хворобу не виявити вчасно та не почати лікування.
Щороку сепсисом у світі хворіють тисячі людей, а симптоми часто нагадують отруєння чи грип, через що захворювання важко розпізнати на ранніх стадіях.
Шість основних ознак сепсису можна запам’ятати за абревіатурою “СЕПСІС”:
С — сплутаність свідомості, невиразна мова, дезорієнтація;
Е — епізоди сильного тремтіння, м’язові болі, лихоманка або надто низька температура;
П — поява висипу, яка не зникає при натисканні;
С — швидке, утруднене дихання;
І — інтервали без сечовипускання протягом кількох годин;
С — синювата або плямиста шкіра.
У дітей сепсис може проявлятися судомами, нападами та незникаючим висипом. Близько 40% випадків трапляються у дітей віком до п’яти років.
Важливо вчасно розпізнати симптоми та негайно звернутися до лікаря — раннє лікування значно підвищує шанси на одужання.
