Молодий вчений через необачність знищив 5000-річне дерево

Все, що залишилося від дерева

У США дерево, якому близько 5 тисяч років, було знищене через «дослідження» молодого вченого.

Про це пишуть Indian Defence Review і IFLScience.

У 1964 році молодий аспірант випадково знищив дерево, якому виявилося майже 5 тисяч років. Ця остиста (або щетиниста) сосна, що мала назву «Прометей», розташована на горі Вілер-Пік у Неваді, простояла тисячоліття, мовчки свідчачи про історію. Але коли аспірант Дональд Раск Керрі вирішив зрубати її для свого дослідження, ніхто не знав, наскільки вона важлива — поки не стало надто пізно.

«Ми можемо ніколи не дізнатися справжньої історії того, що сталося», — підтверджує Національний парк Великого Басейну, припускаючи, що існує кілька версій подій, які призвели до рішення Керрі зрубати дерево.

Однією з версій є те, що молодий науковець нібито хотів дістати свій бур, який застряг під час відбору керна. Інша версія — що він хотів отримати поперечний розріз дерева, щоб провести повне дослідження річних кілець.

У будь-якому випадку, хлопець отримав дозвіл від Лісової служби на зрубування дерева.

Коли Керрі нарешті повернувся до свого готельного номера після зрубування дерева, він ретельно порахував кільця на поперечному перерізі за допомогою лупи.

«Я знав, що це досить старе дерево», — згадував Керрі роками пізніше в інтерв’ю газеті San Francisco Chronicle. Але коли він дійшов до остаточного підрахунку, результат був шокувальним — сосні було майже 5000 років. Це відкриття було водночас приголомшливим і трагічним.

Сосни довговічні, особливо ті, що ростуть у регіоні Великого Басейну, відомі своїм повільним ростом, що дозволяє їм виживати в суворому кліматі, часто досягаючи неймовірного віку. Однак їхній невеликий розмір, який контрастує з величними велетнями каліфорнійських лісів секвоями, може зробити їхній неймовірний вік легко непомітним.

«Ми почали бачити, що маємо вік понад 4000 років, понад 4500, понад 4600, що вже було найдавнішим зафіксованим у літературі на той час», — згадував Керрі. «Але ми зупинилися на позначці приблизно 4900 років. І ти змушений думати: „Я, мабуть, десь помилився. Краще перерахувати. Краще перерахувати ще раз. Краще подивитися дуже уважно під більшим збільшенням“».

Але помилки не було. Сосні було приблизно 4900 років, і на той момент це було найстаріше дерево з усіх, що коли-небудь датувалися — і воно вже було мертвим.

Незважаючи на те, що Керрі зрубав найстаріше дерево на Землі, це призвело до подальших досліджень, які виявили дерева в інших лісах, які можуть бути навіть старшими за цю сосну. Багато з цих дерев залишаються невивченими, прихованими в ізольованих місцях, таких як Білі гори Каліфорнії.

Інша остиста сосна — Мафусаїл, якій 4842 роки / © Вікіпедія

Нагадаємо, що вчені знайшли одне з найдавніших свідчень життя на Землі.