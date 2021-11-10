"Мона Ліза" з горища: у Парижі продали копію знаменитої картини да Вінчі

За полотно вторгували 210 тисяч євро.

У Парижі продали з молотка копію знаменитої картини "Мона Ліза".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 листопада.

За копію "Мона Лізи" покупець на аукціоні сплатив кругленьку суму - 210 тисяч євро.

Репродукцію власники знайшли на своєму горищі. Вона була частиною родинної колекції живопису. Копію "Мона Лізи" намалювали приблизно на століття пізніше, ніж Леонардо Да Вінчі створив оригінал. Ім'я художника невідоме. Експерти кажуть, що він також використав дуб як полотно і спромігся відтворити знамениту усмішку.

Новини світу: у Парижі продали копію всесвітньо відомої Мона Лізи

Як повідомлялося, крихітний малюнок Леонардо да Вінчі пішов з молотка за понад 12 мільйонів доларів. Зображення голови ведмедя виконано у техніці "срібна голка" - за назвою інструмента, яким робили малюнок. Спочатку такі зображення мають блакитно-сірий колір, але з роками окислюються і набувають яскравішого відтінку.

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