Сестра Габріель

Сестра Габріель

Сестра Габріель

Монахиня зізналася, як це — жити без сексу понад 30 років

Сестра Габріель розповіла, чи важко їй дотримуватися целібату.

Францисканська монахиня з Англії, сестра Габріель, відверто розповіла про те, як живе в целібаті вже понад 30 років — і зізналася, що інколи це буває нелегко.

Під час розмови з LadBible Stories сестра Габріель поділилася, що мешкає у монастирі в Арунделі й уже три десятиліття веде життя, повністю присвячене молитві, служінню та спільноті.

Вона каже, що монахиня зазвичай проводить усе своє життя в одному місці — молиться, працює і, як вона сама висловилася, «сподівається прожити тут повноту життя й колись померти тут же».

Втім, до вступу до монастиря її життя було зовсім іншим. Вона навчалася на авіаційного та механічного інженера, працювала за фахом і не приховує, що любила випити алкоголь. Сестра Габріель запевнила, що монахині «точно» можуть вживати алкоголь.

Її запитали про найделікатнішу тему — як вона справляється з життям без сексу. Відповідь була чесною: «Іноді буває важко».

Сестра Габріель уточнила, що в різні періоди її життя утримання давалося по-різному, але водночас відчуття любові «зростає й виявляється в інших формах». Утім, вона не приховує: «Так, це може бути складно».

Коли монахиню запитали про «знаменитих закоханостей», вона трохи збентежено усміхнулася. Габріель зізналася, що полюбляє дивитися фільми під час відпустки, і деякі актори справляють на неї сильне враження.

Вона згадала стрічку «Зірка народилася» з Леді Гагою та Бредлі Купером.

«Чи можу я закохатися в Бредлі Купера? Його очі — ну, вони просто неймовірні», — сміялася вона, додаючи, що стрічку переглянула навіть двічі, що для неї дуже незвично.

