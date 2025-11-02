- Дата публікації
Монети номіналом 10 гривень можна продати за тисячі: що в них особливого
Колекціонери цінують монети, які мають брак, пов’язаний із поворотом однієї сторони відносно іншої.
Серед монет номіналом 10 гривень, які були випущені в обіг 2020 року, трапляються цінні екземпляри, які можна продати за ціною до 5 тисяч гривень.
Про це повідомляє сайт PMG.ua з посиланням на експертів порталу «Монетки-ягідки».
На реверсі таких монет розміщено портрет Івана Мазепи та напис із його іменем, а на аверсі — номінал.
Монети, які мають незначний дефектом зростають у вартості вп’ятеро, їх можна продати за 50 грн.
Якщо присутній частковий поворот зображення, колекціонери готові заплатити 150–200 грн.
Найбільше цінуються монети із поворотом портрета на 180° — до 5 000 грн.
Нагадаємо, за певні монети номіналом 50 копійок колекціонери готові платити до 11 000 грн.