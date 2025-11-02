ТСН у соціальних мережах

Монети номіналом 10 гривень можна продати за тисячі: що в них особливого

Колекціонери цінують монети, які мають брак, пов’язаний із поворотом однієї сторони відносно іншої.

Гривневі монети

Колекціонери цінують монети з дефектами / © pixabay.com

Серед монет номіналом 10 гривень, які були випущені в обіг 2020 року, трапляються цінні екземпляри, які можна продати за ціною до 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт PMG.ua з посиланням на експертів порталу «Монетки-ягідки».

На реверсі таких монет розміщено портрет Івана Мазепи та напис із його іменем, а на аверсі — номінал.

Колекціонери цінують монети, які мають брак, пов’язаний із поворотом однієї сторони відносно іншої.

Монети, які мають незначний дефектом зростають у вартості вп’ятеро, їх можна продати за 50 грн.

Якщо присутній частковий поворот зображення, колекціонери готові заплатити 150–200 грн.

Найбільше цінуються монети із поворотом портрета на 180° — до 5 000 грн.

Нагадаємо, за певні монети номіналом 50 копійок колекціонери готові платити до 11 000 грн.

