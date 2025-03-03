Монстр морів: найбільший у світі автовоз вміщує понад 9000 машин (фото)

Із місткістю до 9100 автомобілів, Höegh Aurora має титул "найбільшого у світі транспортного засобу".

Автовоз Aurora, що експлуатується норвезькою компанією Höegh Autoliners, побудований компанією China Merchants Heavy Industry (CMHI) в провінції Цзянсу, Китай, і здійснив свій перший рейс торік, пише Oddity Central.

Маючи ширину близько 37 метрів і довжину 199,9 метра, він вважається найбільшим у світі Pure Car and Truck Carrier для перевезення різних типів транспортних засобів, а завдяки посиленим палубам і покращеним системам внутрішніх рамп він може перевозити важчі електромобілі на всіх 14 палубах, що робить його перспективним. Із вантажопідйомністю 9100 транспортних засобів, перший Höegh Aurora перевершує попереднє найбільше у світі транспортне судно на 600 транспортних засобів.

Але розмір і вантажопідйомність – не єдині приголомшливі характеристики Höegh Aurora. Це також найекологічніший у світі PCTC, завдяки низці особливостей. Він має 1500 квадратних метрів сонячних панелей на верхній палубі, які допомагають зменшити виробництво електроенергії від генераторів на 30-35 відсотків, а також працює на зрідженому природному газі (СПГ), біопаливі та нафті з низьким вмістом сірки.

Höegh Aurora / Фото: Vessel Finder

"Разом із нашими партнерами ми виводимо вуглець з одного з найскладніших секторів", - йдеться в заяві Höegh Autoliners. "Змінюємо сприйняття глибоководних перевезень. Разом ми робимо стале судноплавство можливим, прискорюючи перехід до екологічно чистих у нашій галузі та встановлюючи абсолютно новий стандарт екологічних рішень і послуг у судноплавстві".

Höegh планує зробити свої судна класу Aurora ще більш "екологічними" в майбутньому. До 2027 року всі 12 суден будуть оснащені двигунами, що працюють на "чистому аміаку" – паливі з нульовим рівнем викидів вуглецю.

Нагадаємо, дівчина зробила величезну помилку, розмалювавши машину, щоб помститися колишньому. 18-річна жителька Флориди випадково розмалювала авто сусіда свого колишнього.

Читайте також: