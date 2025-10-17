Собака зі змією обмотаною навколо морди / © Newsweek

У Каліфорнії ловець змій став свідком незвичайної ситуації — чорний лабрадор опинився зі змією, обмотаною навколо морди.

Про це повідомило видання Newsweek.

Фахівець із вилову змій Брюс Айрленд (@wrangler_bruce) отримав тривожний дзвінок від власниці собаки. Жінка повідомила, що її чорний лабрадор, на ім’я Кейсі, має на морді обмотану велику змію. До повідомлення вона додала фото, тож Айрленд негайно вирушив на місце події.

На кадрах, які швидко розлетілися Мережею, видно, як шестирічна Кейсі стоїть спокійно, поки рептилія щільно обвиває її морду. Рятувальник використав кілька улюблених ласощів собаки і чекав, поки Кейсі відпустить змію. Рептилію, яка отримала незначні травми, випустили назад у природу.

Як з’ясувалося, це була гоферова змія — неотруйний вид, поширений у Південній Каліфорнії. Вона відома тим, що вміє наслідувати поведінку гримучих змій. За даними бази California Herps, дорослі особини цього виду (Pituophis catenifer annectens) можуть сягати понад двох метрів завдовжки. Попри свій загрозливий вигляд, вони безпечні для людей і навіть корисні — допомагають контролювати популяцію гризунів.

Айрленд, який очолює найбільшу в США волонтерську службу з переселення змій, зазначив, що його команда щороку виїжджає на тисячі таких викликів. За його словами, головне під час порятунків — діяти спокійно й не завдавати шкоди ні тваринам, ні людям.

Відео з Кейсі набрало понад 29 мільйонів переглядів в Instagram. Користувачі активно коментували інцидент, жартуючи, що лабрадор просто «отримав обійми від нового друга».

«Я завжди кажу, що гоферські змії — це лабрадори серед змій, тож це грають лише два лабрадори», — написав один з користувачів Мережі.

Собака зі змією обмотаною навколо морди. Відео: @wrangler_bruce

