Море, котики й життя на острові: у Греції відкрили вакансію, про яку мріють тисячі

Греція / © pixabay.com

Для тих, хто шукає унікальну можливість поєднати відпочинок на Середземному морі з корисною справою, з’явилася «робота мрії». Компанія Holiday Pirates відкрила набір волонтерів на 2026 рік для проживання на мальовничому грецькому острові Сірос.

Про це повідомляє Greek city times.

Кандидатам пропонують:

Безкоштовне житло (спільний будинок із власною спальнею).

Повноцінне харчування (сніданок).

Оплату комунальних послуг.

Умови та обов’язки

«Підступ» полягає лише в одному: потрібно працювати волонтером у притулку для котів SyrosCats. Робочий графік досить легкий — 5 годин на день 5 днів на тиждень.

До обов’язкыв входить: годування, прибирання лотків, роздавання ліків і, звісно, обійми та ігри з котами. Робочий день починається о 8 ранку, а другий блок завдань виконується перед заходом сонця.

Вимоги до кандидатів

Притулок SyrosCats приймає здорових, зрілих і незалежних волонтерів (самотніх або пари) на термін мінімум один місяць.

Ключові вимоги:

Вік старше 25 років.

Самодостатність і готовність працювати з іншими волонтерами.

Любов до котів і готовність «бруднити руки» та приходити вчасно.

Досвід роботи з тваринами або ветеринарна освіта будуть перевагою, але не є обов’язковими.

Оголошення про вакансію, опубліковане в TikTok, зібрало понад мільйон переглядів і викликало величезний резонанс. Користувачі назвали це «фантастичною можливістю» та зізналися, що готові «змінити своє життя» заради цієї справи. Всі деталі та форму заявки можна знайти на сайті SyrosCats.

