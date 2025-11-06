Мороз мінус 62: апокаліптичне відео з найхолоднішого місця на Землі

Антарктида / © скриншот з відео

У соцмережах вибух обговорень викликало відео з Антарктиди, де температура впала до -62°C. На кадрах видно, як людина відчиняє двері станції — і відразу потрапляє у світ, схожий на полярну безодню: сніг, крижана імла та сонце, що ледь пробивається крізь морозну пелену.

Ролик, опублікований на Reddit, вже набрав 57 тисячі уподобань і понад дві тисячі коментарів.

Користувачі називають його «моторошним», «гіпнотичним» і «неземним». Один із них написав: «Такі відео просто не здаються справжніми, мені здається, що я бачу щось, чого не повинен бачити. Це як інший світ».

Інший користувач додав: «Деякі місця на землі, як-от Сахара чи Антарктида. Матінка-природа каже нам: „Вам тут немає чого робити, тримайтеся подалі“, але ми тут»

У коментарях згадали й історії з полярних баз. Один коментатор згадав інтерв’ю з людиною, яка жила на базі в Антарктиді та випадково не зачинила зовнішні двері, — хуртовина миттєво заморозила шлюз, і команді лише кілька днів вдалося його відчинити.

Дехто провів паралелі з майбутнім колонізаційних експериментів: «Усім, хто кидає виклик колонізації за межами Землі. Спробуйте технологію самопідтримки в Антарктиді, наприклад, 5-річну самопідтримку без зовнішнього впливу. Подивіться, як воно піде. Якщо це занадто складно, ми не готові до колонізацій у космосі»

Нагадаємо, раніше вчені показали прихований ландшафт Антарктиди. Виявилося, що континент має приголомшливий рельєф із горами та ущелинами.