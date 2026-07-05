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Придорожній заклад Michino-eki Yamada, розташований у префектурі Івате, Японія, несподівано став однією з найобговорюваніших гастрономічних локацій у соцмережах.

Причиною став незвичайний літній десерт — м’яке морозиво зі свіжими устрицями, яке додатково поливають соєвим соусом, передає Oddity Central.

На перший погляд поєднання вершкового морозива та морепродуктів може здатися досить суперечливим. Однак ті, хто вже скуштував новинку, запевняють, що смак виявився напрочуд гармонійним і точно заслуговує на увагу. Саме тому до закладу почали масово приїжджати любителі незвичайної кухні та шанувальники японських гастрономічних експериментів.

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Основу десерту становить насичене молочне м’яке морозиво. Поверх нього викладають свіжі устриці, виловлені в затоці Ямада, після чого поливають спеціальним соєвим соусом.

Попри те, що опис такого десерту може здатися не надто апетитним, його творці стверджують, що поєднання ніжної молочної солодкості, свіжого смаку устриць і солонуватих ноток соєвого соусу створює абсолютно нові гастрономічні відчуття.

Морозиво з устрицями

Після того як світлини та відео незвичайного морозива почали активно поширюватися в соцмережах, користувачі не приховували свого здивування. Дехто навіть припустив, що ці зображення були створені за допомогою штучного інтелекту, настільки неймовірною здалася сама ідея такого десерту.

«Це вже виходить за межі десертів!» — написав один із користувачів платформи X.

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Інший коментатор додав: «Креативність японців не знає меж!».

Очікується, що Michino-eki Yamada продаватиме своє фірмове морозиво з устрицями протягом усього літнього сезону. Один ріжок коштує 600 єн (приблизно 3,7 долара США), що робить незвичайний гастрономічний експеримент ще й відносно доступним для туристів.

Любов японців до м’якого морозива давно стала приводом для створення найрізноманітніших кулінарних експериментів. Раніше в країні вже з’являлися десерти з надзвичайно великою кількістю порошку матча, які було складно їсти, а також морозиво, подане просто в мисці гарячого рамену. Тепер до цього списку додалося й морозиво зі свіжими устрицями.

Нагадаємо, яка історія найтоншого десерту у світі.

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