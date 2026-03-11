Морські скам’янілості на вершинах гір: у Мережі знову заговорили про Великий потоп (фото)

В Гімалаях теж можна знайти морські скам’янілості / © Associated Press

Знахідка морських скам’янілостей на вершинах гір у різних частинах світу знову розпалила дискусії навколо біблійної історії про Великий потоп Ноя.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Приводом для нової хвилі обговорень стало вірусне відео, на якому туристи знаходять скам’янілі морські мушлі в горах Гвадалупе на кордоні американських штатів Техас і Нью-Мексико. Ролик уже набрав понад сім мільйонів переглядів у мережі.

На кадрах група мандрівників оглядає каміння та демонструє вбудовані у породу морські скам’янілості — двостулкові мушлі та інші залишки морських організмів.

Морські скам’янілості у горах Фото dailymail

Дискусія про біблійний потоп

Після появи відео в інтернеті розгорілися суперечки. Деякі користувачі соцмереж заявили, що такі знахідки можуть бути свідченням глобального потопу, описаного у Книзі Буття.

Згідно з біблійною історією, Великий потоп був катастрофою світового масштабу, яку Бог послав, щоб покарати людство за гріхи. Ной, за переказами, побудував величезний ковчег і врятував свою сім’ю та пари всіх тварин.

Однак багато користувачів нагадали, що морські скам’янілості в горах — добре відоме геологічне явище.

Такі знахідки — це залишки давніх морських днів Фото dailymail

Що кажуть вчені

Геологи пояснюють, що подібні знахідки — це залишки давніх морських днів, які з часом опинилися високо в горах через рух тектонічних плит.

Мільйони років тому багато територій сучасної суші були покриті морями. Морські організми — молюски, корали та інші істоти — жили у воді, а після загибелі їхні раковини осідали на дні та поступово вкривалися шарами осаду.

Саме тому морські скам’янілості сьогодні є у багатьох гірських системах світу Фото dailymail

З часом ці відкладення перетворилися на камінь, у якому й збереглися скам’янілості.

Пізніше під час зіткнення континентальних плит давні морські породи піднялися на тисячі метрів угору, утворивши гірські масиви.

Саме тому морські скам’янілості сьогодні є у багатьох гірських системах світу, зокрема, в Гімалаях, Андах, Скелястих горах та навіть поблизу вершини Евересту.

Наприклад, у породі Qomolangma Limestone біля найвищої гори світу виявлено морські скам’янілості віком близько 450 мільйонів років, які сформувалися на дні давнього океану Тетіс.

Схожі знахідки є і в Андах, Аппалачах та навіть у Трансантарктичних горах в Антарктиді, що свідчить: колись ці території також були частиною стародавніх морів.

