Морський леопард убив науковицю в Антарктиді: що відомо про трагедію

Морський леопард. Фото: Jerzy Strzelecki/CC BY 3.0

Жахлива трагедія сталася на Антарктичному півострові: 28-річна морська біологиня Кірсті Браун загинула від нападу морського леопарда під час занурення біля британської дослідницької станції Ротера. Це був перший офіційно зафіксований випадок смерті людини від цього морського хижака.

Про це повідомило видання Mirror.

Інцидент стався 22 липня 2003 року, коли Кірсті разом із колегою виконувала наукове занурення для вивчення впливу айсбергів на морську фауну. Тюлень-леопард раптово схопив її й потягнув під воду. Двоє колег, які перебували на березі, кинулися на допомогу й витягли науковицю з води. Реанімаційні заходи проводили одразу в рятувальному човні та на базі, проте врятувати жінку не вдалося.

Британська антарктична служба (BAS) підтвердила, що це перший смертельний напад морського леопарда на людину за десятки років досліджень у регіоні. Відомо, що Кірсті лише рік перед тим приєдналася до BAS за контрактом, вона займалася дослідженням впливу руху айсбергів на екосистеми прибережного дна.

Морські леопарди зазвичай не становлять загрози людям. Проте вони мають потужні щелепи з іклами до 2,5 см, сягають завдовжки понад 3 метри та можуть важити понад 500 кілограмів. Біологи зазначають, що ці тварини здебільшого проявляють цікавість, але напад у випадку Браун був раптовим і трагічним.

Смерть дослідниці приголомшила наукову спільноту. Керівник програми BAS Ллойд Пек схарактеризувати Крісті, як «сповнену енергії та ентузіазму… хорошу науковицю, яка дуже наполегливо працювала і могла виконувати нудні буденні аспекти роботи з посмішкою на обличчі», яка мала перспективну кар’єру. Родина Браун у спільній заяві зізналася, що була спустошена втратою.

У листопаді того ж року коронер Британської антарктичної території визнав випадок «нещасним випадком». Попри трагедію, колеги Кірсті продовжили її науковий проєкт.

