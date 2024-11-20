Моряк провів годину в найтихішій кімнаті у світі: що з ним сталося (фото)

Після дев'яти місяців на авіаносці він сидів у кімнаті, яка на 99,99 відсотка поглинала звук.

Моряк пройшов через одне з найбільш психологічно складних випробувань, яке змусило його почути, як легені наповнюються повітрям, а біологічні рідини прокладають собі шлях тілом.

Про це пише LADbible.

Визнане Книгою рекордів Гіннеса як найтихіше місце у світі, тихе приміщення в лабораторії Орфілд у Міннеаполісі, штат Міннесота, США, відоме як кімната без відлуння.

Репортер NBC News Гері Сандерс відвідав "беззвучну камеру", яку з наукової точки зору називають "безшумною камерою", разом із старшиною ВМС США Ніком Гейром, моряком, який прагнув повернутися до нормального життя.

Провівши дев'ять місяців на палубі авіаносця "Авраам Лінкольн" у відкритому морі, з тисячами моряків на борту і літаками, що постійно злітають і приземляються, Гейр засумував за спокоєм повсякденного життя, наприклад, за прогулянками в лісі біля свого будинку в північній частині штату Нью-Йорк.

Сон у кімнаті зі 100 іншими людьми протягом дев'яти місяців вибивав із колії, тож він сам попросив посидіти в повній тиші в безшумній камері, щоб повернутися до нормального життя.

Оснащена пінополістирольними клинами розміром 90 см, а також бетонною та сталевою ізоляцією, кімната на 99,99 відсотка поглинає звук. Це все, чого він хотів, після того, як сказав, що останні дев'ять місяців були "як життя під американськими гірками". Тож у найтихішій у світі кімнаті, де можна "почути, як падає шпилька", Гейр вирішив посидіти понад годину і перекалібруватися.

Нік Гейр / Фото: YouTube/TODAY

Репортер Сандерс розповів, що він пробув там лише п'ять хвилин, пояснивши це так: "Там такий сильний тиск, ніби ви їдете в машині в гору і змушені постійно ковтати і позіхати, щоб вирівняти тиск, і я майже впевнений, що чую, як кров тече в моїй шиї".

Стів Орфілд, власник і засновник Orfield Laboratories, сказав: "Вухо – це і гучномовець, і мікрофон, і коли воно позбавлене звуку, воно виробляє свій власний, створює свої власні оральні галюцинації".

Виявляється, що камера існує для того, щоб допомогти перевірити рівень звуку продуктів, таких як пилососи або лікарняне обладнання – люди, що сидять у ній, не є її основним призначенням.

Безехова камера / Фото: Orfield Labs

Після деякого часу перебування там, Гейр зізнався: "Це стає трохи дезорієнтувальним, це цікаво".

Але, попри це початкове занепокоєння, моряк протримався більш ніж годину, а після сеансу Сандерс зайшов перевірити його самопочуття і переконатися, що він може встати, сказавши, що почувається "хитким".

Репортер запитав, чи чує він, як приземляються літаки, на що Гейр відповів: "Не зараз, я не можу, це дуже цікаво", підтвердивши, що його запис був фактично "стертий".

Ось так морський офіцер отримав довгоочікуваний спокій і тишу.

Нагадаємо, що відомо про найвищий у світі аеропорт, де люди вдихають кисень перед польотом. Він має лише одну злітну смугу.

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