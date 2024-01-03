Моряка Королівського флоту звільнили через його пікантні знімки на OnlyFans – фото

Втім, він вважає, що це рішення було "найкращим".
Моряка Королівського військово-морського флоту було звільнено з корабля HMS Prince of Wales після того, як він розмістив відверті фото на сайті для дорослих OnlyFans.
Про це він розповів The Sun.
21-річного Зака Блекмана було покарано за те, що завдав шкоди репутації військових сил після того, як зробив відверті фотографії та відео на авіаносці. Однак Блекман каже, що звільнення з ВМФ виявилося "найкращою подією", оскільки він швидко заробив величезні суми грошей.
Блекман поділився, що вступив до ВМФ 30 березня 2020 року у найнижчому званні. Він сказав, що це "справді важка робота", але додав, що заробляв лише близько 1500 фунтів на місяць.
Саме тоді він почав публікувати свої зухвалі фотографії у формі. "Вони почали набирати обертів, і через декілька тижнів я вже заробляв на цьому 20 000 фунтів стерлінгів на місяць", - сказав він.
Проте невдовзі Блекмана заскочили. Він сказав, що один із його колег, мабуть, або натрапив на його сторінку, або йому надіслали знімки, і його попросили видалити сторінку, але він відмовився зробити це, оскільки заробляв дуже багато.
Хоча він наполягав на тому, що намагається не публікувати нічого, що могло б видати місцеперебування HMS Prince of Wales, у липні минулого року його все ж таки звільнили. У Королівському військово-морському флоті повідомили The Sun, що справа розслідується, але не стали давати подальших коментарів.
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Але зараз справи у колишнього моряка йдуть добре. Блекман тепер підписав контракт із представниками Rebel Agency, які допомогли йому заробити семизначну зарплату за його розпусні дописи в Інтернеті.
Зараз Зак мільйонер і він придбав Lamborghini. Він також переїхав до пентхауса у своєму рідному Манчестері.
"Сподіваюся, через декілька років я матиму достатньо грошей, щоб вийти на пенсію", - сказав він. "Попит на сексуальний уніформний контент, подібний до мого, в Інтернеті величезний".
Нагадаємо, не так давно двох вчительок звільнили з роботи за публікацію в Інтернеті контенту для дорослих. Вони використовували платформу OnlyFans для додаткового заробітку.
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