Моряка Королівського флоту звільнили через його пікантні знімки на OnlyFans – фото

Втім, він вважає, що це рішення було "найкращим".

Моряка Королівського військово-морського флоту було звільнено з корабля HMS Prince of Wales після того, як він розмістив відверті фото на сайті для дорослих OnlyFans.

Про це він розповів The Sun.

21-річного Зака Блекмана було покарано за те, що завдав шкоди репутації військових сил після того, як зробив відверті фотографії та відео на авіаносці. Однак Блекман каже, що звільнення з ВМФ виявилося "найкращою подією", оскільки він швидко заробив величезні суми грошей.

Зак Блекман / Фото: instagram.com/zak.blackman

Блекман поділився, що вступив до ВМФ 30 березня 2020 року у найнижчому званні. Він сказав, що це "справді важка робота", але додав, що заробляв лише близько 1500 фунтів на місяць.

Саме тоді він почав публікувати свої зухвалі фотографії у формі. "Вони почали набирати обертів, і через декілька тижнів я вже заробляв на цьому 20 000 фунтів стерлінгів на місяць", - сказав він.

Зак Блекман / Фото: instagram.com/zak.blackman

Проте невдовзі Блекмана заскочили. Він сказав, що один із його колег, мабуть, або натрапив на його сторінку, або йому надіслали знімки, і його попросили видалити сторінку, але він відмовився зробити це, оскільки заробляв дуже багато.

Хоча він наполягав на тому, що намагається не публікувати нічого, що могло б видати місцеперебування HMS Prince of Wales, у липні минулого року його все ж таки звільнили. У Королівському військово-морському флоті повідомили The Sun, що справа розслідується, але не стали давати подальших коментарів.

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Але зараз справи у колишнього моряка йдуть добре. Блекман тепер підписав контракт із представниками Rebel Agency, які допомогли йому заробити семизначну зарплату за його розпусні дописи в Інтернеті.

Зараз Зак мільйонер і він придбав Lamborghini. Він також переїхав до пентхауса у своєму рідному Манчестері.

Зак Блекман / Фото: instagram.com/zak.blackman

"Сподіваюся, через декілька років я матиму достатньо грошей, щоб вийти на пенсію", - сказав він. "Попит на сексуальний уніформний контент, подібний до мого, в Інтернеті величезний".

Нагадаємо, не так давно двох вчительок звільнили з роботи за публікацію в Інтернеті контенту для дорослих. Вони використовували платформу OnlyFans для додаткового заробітку.

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