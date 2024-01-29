Моторошна симуляція показала, що станеться з людським тілом без скафандра в космосі – відео

Створено симуляцію, яка показує, що сталося б із людиною в космосі без скафандра.

Про це пише ladbible.com.

Відео було створене DG EYE science на YouTube і показує, чого саме може очікувати людина, якщо з неї знімуть скафандр і викинуть у пустелю Всесвіту.

У ролику пояснюється, що "на диво, людина, ймовірно, не вибухне, але те, що відбувається, не менш шокує".

У перші декілька секунд гази в людському тілі "розширюватимуться", що призведе до розриву легеневих тканин. Протягом п'яти секунд "вода на поверхні очей, шкіри та рота" почне випаровуватися, а вода у крові "почне кипіти".

У симуляції глядачі бачать, як тіло роздувається і стає більшим, оскільки шкіра "досить еластична та міцна, щоб витримувати тиск".

Нарешті після цього серце зрештою "сповільнюється і зупиняється", людина помирає від задухи.

В космосі немає ні атмосфери, ні тиску, а за відсутності тиску вода в наших тілах закипає, перетворюючись з рідини в газ.

"Як ви розумієте, враховуючи, що 60 відсотків людського тіла складається з води, це серйозна проблема", – сказав Live Science доктор Кріс Ленгардт, вчений-елементарист програми досліджень людини NASA. "Власне, всі тканини вашого тіла, які містять воду, почнуть розширюватися".

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Одним з астронавтів, який був близьким до того, щоб випробувати це, був аерокосмічний інженер NASA Джим Леблан.

1966 року він перевіряв працездатність скафандрів у вакуумній камері. Якоїсь миті шланг, що подавав стиснене повітря до його костюма, від'єднався.

Леблан пояснив, що він почав відчувати ефект ще до того, як знепритомнів.

"Коли я спіткнувся назад, я відчув, як слина на язику почала перетворюватися в бульбашки саме перед тим, як я знепритомнів, і це останнє, що я пам'ятаю", – пояснив він у документальному серіалі Moon Machines.

Нагадаємо, вчені назвали рослину, яка врятує людство від голоду в разі ядерної зими. Вони дійшли висновку, що не вся флора вимре.

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