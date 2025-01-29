Моторошна симуляція показала, що станеться з очима, якщо припинити кліпати на декілька годин – фото

Офтальмологи розповіли, яких наслідків можна зазнати, якщо кліпати недостатньо часто.

Після шокувальної симуляції, яка показала, що станеться з людським тілом без скафандра в космосі, юзери обговорюють новий ролик, де пояснюється, що відбудеться з людським оком, якщо припинити кліпати.

У короткометражному відео на YouTube від zackdfilms стверджується, що через 30 секунд волога "на вашому очному яблуці почне випаровуватися". Потім, через декілька хвилин, "перший шар висохне".

Як і слід було очікувати, приблизно через 10 хвилин (хоча це може статися набагато швидше) "ваш зір стане розмитим, оскільки слізна плівка руйнується".

На завершення симуляція показує почервоніле очне яблуко: "Через декілька годин вся волога зникне, що спричинить пошкодження рогівки, яке значно погіршить ваш зір".

Симуляція / Фото: youtube.com/@zackdfilms

Вважається, що ми зазвичай кліпаємо від 14 000 до 19 200 разів на день. Існує три ключові речі, які можуть статися, якщо ви кліпаєте недостатньо або не робите цього взагалі, пише LADbible.

Сухість очей

Офтальмологи кажуть, що якщо ви недостатньо кліпаєте, у вас може виникнути сухість очей, оскільки рогівка не отримує необхідну їй кількість вологи та поживних речовин.

"Тривалі періоди відсутності кліпання можуть призвести до хронічного синдрому сухого ока, який має такі симптоми, як дискомфорт, відчуття різі та печіння/пощипування в очах", - додають вони.

Підвищений ризик очних інфекцій

Крім того, що ми витираємо сміття, кліпання також забезпечує доступ кисню до очей. Але якщо ви недостатньо кліпаєте, ви зменшуєте його надходження, порушуючи "рівномірний розподіл слізної плівки та збільшуючи ріст бактерій на поверхні ока". Таким чином, ви можете отримати інфекцію.

Набряк рогівки

І, нарешті, це може бути наслідком того, що ви не кліпаєте. Оскільки рогівка не має кровоносних судин, вона покладається на слізну плівку, яка поповнює її киснем.

"Якщо ви припините кліпати, ваша рогівка може набрякнути, що призведе до нечіткості зору, чутливості до світла і дискомфорту", - кажуть офтальмологи.

Нагадаємо, пілот літака пояснив, що станеться, якщо пасажири не увімкнуть режим польоту на смартфоні. Він розповів про справжню причину цієї функції безпеки.

Читайте також: