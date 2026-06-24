Моторошні "кролики Франкенштейна" лякають людей своїми "щупальцями": чи є загроза (фото)

Кролик з наростами на голові / © The LAD bible

Реклама

Жителі США масово повідомляють про зустрічі з дивними кроликами, чиї голови вкриті моторошними наростами, що нагадують щупальця. Вчені пояснили, чи є «кролики Франкенштейна» загрозою для людей.

Про це пише LadBible.

Кілька штатів США, схоже, зіткнулися з нашестям кроликів, які за інших обставин могли б здаватися милими, якби не моторошний вигляд — ніби з їхніх мордочок і тіл проростають щупальця.

Реклама

Ці кролики, ймовірно, заражені хворобою під назвою вірус папіломи Шопа. Вона спричиняє утворення пухлин, переважно в ділянці голови, через що цих тварин уже встигли охрестити «кроликами Франкенштейна».

Про тривожний вірус уже повідомляли раніше, однак від цього ситуація не видається менш сумною чи лячною — особливо якщо випадково натрапити на такого кролика.

В одному з дописів на Reddit користувач написав: «Я ніколи такого не бачив. Навіть не знав про це. Хтось ще бачив таких інфікованих кроликів у Міннесоті?»

«Зустрівся поглядом із цим кроликом і одразу пошкодував про це. Якщо відкинути жарти, я повідомив про нього відповідним службам охорони дикої природи, але ця штука була справді жахливою», — поділився у Facebook мешканець Нью-Йорка.

Реклама

Кролик, заражений вірусом папіломи Шопа / © Reddit

Перші повідомлення про таких кроликів з’явилися ще в серпні 2025 року в Колорадо. Тепер, схоже, цього літа вони знову повернулися, що цілком пояснюється механізмом поширення вірусу.

Експерти зазначають, що кролики заражаються цим папіломавірусом через укуси інфікованих комах — зокрема комарів і кліщів. Тобто вірус не передається напряму між самими тваринами, а основними переносниками є саме ці комахи. Оскільки влітку та восени кількість таких комах значно зростає, саме в цей період фіксують найбільше спалахів хвороби.

Наскільки небезпечний вірус папіломи Шопа для кроликів?

Попри те, що ці рогоподібні нарости мають доволі страхітливий вигляд, особливо для власників домашніх кроликів, у більшості випадків вони не становлять серйозної загрози — якщо тільки не заважають тварині нормально їсти.

«Ці нарости не мають суттєвого впливу на диких кроликів, якщо не перешкоджають прийманню їжі чи води. Більшість інфікованих кроликів можуть пережити вірусну інфекцію, після чого нарости зникають. З цієї причини CPW не рекомендує присипляти кроликів із папіломами, якщо вони не заважають їм їсти чи пити», — пояснили у Департаменті парків та дикої природи Колорадо.

Реклама

Втім, у деяких випадках такі бородавки можуть перерости у плоскоклітинний рак — небезпечну форму онкологічного захворювання шкіри.

Чи може людина заразитися вірусом папіломи Шопа?

Попри моторошний вигляд цих тварин, особливо якщо зустріти їх у темний час доби, людям хвилюватися про зараження цим вірусом не варто. Виростити власні «щупальця» через контакт із таким кроликом не вийде. Проте фахівці все ж радять не підходити до інфікованих тварин надто близько.

До слова, вчені виявили у єнотів небезпечну бактерію Escherichia albertii, яка може спричиняти сильну діарею, блювоту та важкі харчові отруєння у людей. Дослідження в японській Осаці показало, що бактерія була у 77% проб річкової води та у 56% досліджених диких єнотів.

Новини партнерів