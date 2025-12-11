ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
41
2 хв

Моторошні зимові традиції Європи: хто така Свята Луція і чому дівчата носять на голові корони з запаленими свічками

У скандинавських країнах 13 грудня відзначають День святої Луції – дивовижне зимове свято, під час якого дівчата виходять у ніч темряви зі справжніми коронами зі свічок на голові.

Олена Кузьмич
Свята Луція

Свята Луція / © ТСН

У Швеції, Норвегії та частково у Фінляндії 13 грудня – одна з найтаємничіших дат зимового календаря. У давнину вважалося, що саме ця ніч була найдовшою та найбільш небезпечною: духи блукали світом, худоба ставала неспокійною, а людям потрібно було захищати оселі від зла. Поява святої Луції – дівчини у білому вбранні з вінцем із вогню – символізувала прихід світла, надії та впорядкування хаосу.

Корона з вогнем: символіка і небезпечний ритуал

Обраниця на роль Луції зазвичай найстарша дівчина у родині чи спільноті. Вона надягає білу сукню та корону з живих свічок, закріплених у спеціальні металеві тримачі або серед гілля ялівцю. За переказами, саме вогонь має очистити дім від темряви, принести благословення та захист. Попри сучасні заходи безпеки, цей ритуал і досі вважають одним із найризикованіших зимових обрядів у Європі.

Ніч Святої Луції: співи, ходи та магія ранкового світла

У містах проходять святкові процесії: попереду крокує Луція зі свічками, за нею – “дівчата світла” та хлопчики у високих ковпаках зі зірками. Вони співають стародавні пісні про повернення дня, пригощають людей солодкими булочками «луссекаттер» та несуть у домівки побажання ясності й добробуту.

У багатьох регіонах досі вірять: те, як поводиться світло свічок під час процесії, може передвіщати успіх, врожай і навіть погоду на святвечір.

Давні язичницькі корені

Попри християнську назву, свято походить від значно старіших ритуалів. У скандинавів існували культи богинь світла та зимових духів, а ніч 13 грудня вважали часом переходів між світами. Луція в сучасному вигляді стала синтезом цих вірувань — жіночим символом світла, що несе впевненість у те, що темрява скоро поступиться.

Раніше ми писали про моторошні традиції Європи: хто такий Йольський Кіт і на кого він полює.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

41
