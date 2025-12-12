Моторошні зимові традиції Європи: відьма Бефана, яка приносить неслухняним дітям гаряче вугілля

Відьма Бефана / © ТСН

Бефана — одна з найдавніших фігур зимового циклу Європи. Сучасні італійці сприймають її як добродушну чарівницю, що приносить дітям частування. Вона літала на мітлі задовго до того, як ця деталь стала символом відьомства, а її зовнішність лишається традиційно скромною: потертий одяг, вицвілий шалик і кошик із солодощами за спиною.

Однак коріння образу сягає дохристиянських часів. Дослідники порівнюють Бефану з германськими й альпійськими духами взимку — Пергу, Голею, Фрау Хольдою, які обходили домівки, перевіряли порядок та судили про працьовитість людей. Саме тому у казках Бефана не лише дарує подарунки, а й карає ледачих.

Солодощі чи вугілля: символіка нагороди та покарання

Панчоха, яку діти вішають біля каміна чи ліжка, — своєрідний «звіт» про поведінку за рік. Чемні отримують цукерки, печиво чи дрібні подарунки, а неслухняні — грудку гарячого вугілля.

У давніших версіях фольклору покарання були суворішими: Бефана могла залишити попіл або зовсім нічого, натякаючи на потребу переосмислення та оновлення. Вугілля ж символізує не стільки провину, скільки нагадування про роботу над собою і очищення вогнем нового року.

Чому вона приходить саме в ніч на 6 січня

Епіфанія, або Богоявлення, в Італії тісно переплітається з дохристиянськими обрядами завершення року. Ніч на 6 січня вважали часом, коли старий рік остаточно згасає, а новий набирає сили. Тому прихід Бефани — це останній ритуал зимових свят, що поєднує в собі очищення, перевірку та благословення дому.

У Римі досі проводять гучні ярмарки, де образ відьми стає головним символом свята: фігури, маски, іграшки та навіть кулінарні вироби у формі Бефани заполоняють вулиці.

Між моторошним минулим і дитячою казкою

Сьогодні Бефана здебільшого сприймається як добра чарівниця, яка завершує цикл зимових свят. Але її образ нагадує: у зимових традиціях Європи завжди поєднуються дві сторони — світла, що приносить надію, і темна, що випробовує людину, нагадуючи про відповідальність та чесність перед собою.

