ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Моторошні зимові традиції Європи: відьма Бефана, яка приносить неслухняним дітям гаряче вугілля

В Італії ніч проти 6 січня — не лише свято Богоявлення. Саме тоді стара відьма Бефана облітає домівки на мітлі, заглядає у панчохи дітей і вирішує, що залишити всередині: солодощі, подарунки чи чорну грудку вугілля. Та за милим образом казкової бабусі ховається значно давніша й моторошніша традиція.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Відьма Бефана

Відьма Бефана / © ТСН

Бефана — одна з найдавніших фігур зимового циклу Європи. Сучасні італійці сприймають її як добродушну чарівницю, що приносить дітям частування. Вона літала на мітлі задовго до того, як ця деталь стала символом відьомства, а її зовнішність лишається традиційно скромною: потертий одяг, вицвілий шалик і кошик із солодощами за спиною.

Однак коріння образу сягає дохристиянських часів. Дослідники порівнюють Бефану з германськими й альпійськими духами взимку — Пергу, Голею, Фрау Хольдою, які обходили домівки, перевіряли порядок та судили про працьовитість людей. Саме тому у казках Бефана не лише дарує подарунки, а й карає ледачих.

Солодощі чи вугілля: символіка нагороди та покарання

Панчоха, яку діти вішають біля каміна чи ліжка, — своєрідний «звіт» про поведінку за рік. Чемні отримують цукерки, печиво чи дрібні подарунки, а неслухняні — грудку гарячого вугілля.

У давніших версіях фольклору покарання були суворішими: Бефана могла залишити попіл або зовсім нічого, натякаючи на потребу переосмислення та оновлення. Вугілля ж символізує не стільки провину, скільки нагадування про роботу над собою і очищення вогнем нового року.

Чому вона приходить саме в ніч на 6 січня

Епіфанія, або Богоявлення, в Італії тісно переплітається з дохристиянськими обрядами завершення року. Ніч на 6 січня вважали часом, коли старий рік остаточно згасає, а новий набирає сили. Тому прихід Бефани — це останній ритуал зимових свят, що поєднує в собі очищення, перевірку та благословення дому.

У Римі досі проводять гучні ярмарки, де образ відьми стає головним символом свята: фігури, маски, іграшки та навіть кулінарні вироби у формі Бефани заполоняють вулиці.

Між моторошним минулим і дитячою казкою

Сьогодні Бефана здебільшого сприймається як добра чарівниця, яка завершує цикл зимових свят. Але її образ нагадує: у зимових традиціях Європи завжди поєднуються дві сторони — світла, що приносить надію, і темна, що випробовує людину, нагадуючи про відповідальність та чесність перед собою.

Нагадаємо, що раніше ми писали про пані Метелицю з дитячої казки: володарку підземного світу та відгомін великої Богині прадавньої Європи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie