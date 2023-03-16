"Моторошний голос" у голові зробив жінку дуже багатою

Американка йшла до супермаркету по продукти, коли її зупинив внутрішній голос і наказав негайно придбати лотерейний білет.

Венді Гестер з американського штату Північна Кароліна придбала лотерейний білет після того, як почула в своїй голові моторошний внутрішній голос. Як результат, вона виграла мільйон доларів.

Про це повідомляє The Sun.

Придбавши дорогою до супермаркету білет миттєвої лотереї вартістю всього 10 доларів, жінка була приголомшена, коли зішкрябала захисну поверхню і виявила виграш у розмірі $1 мільйона.

Щасливиця негайно зателефонувала чоловікові, щоб поділитися радісною новиною. “Я щойно виграла мільйон доларів. Це мрія. Нарешті ми можемо отримати свій дім”, - сказала вона йому.

Окрім придбання нового будинку, жінка також планує погасити кредит на автомобіль.

Свій приз вона отримала у штаб-квартирі лотереї Північної Кароліни в місті Ролі.

Повідомляється, що Венді Гестер вибрала одноразову виплату після того, як їй запропонували упродовж 20 років отримувати 50 тисяч доларів або суму в 560 тисяч доларів одразу. Після сплати всіх податків виграш жінки, який вона забрала додому, становить 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, у США 30-річна жінка помилково викинула лотерейний білет на 1 мільйон доларів, який вона спочатку вважала невиграшним. Тож він пробув у мішку для сміття цілу ніч, перш ніж потенційна власниця призу вирішила перевірити білет ще раз.

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