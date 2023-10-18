Моторошний клоун наводить жах у селі та записав глузливе відео для поліції

Чоловік одягнений як клоун Пеннівайз зі стрічки "Воно".

Моторошний клоун тероризує шотландське село і глузує з місцевої поліції, щоб та спіймала його.

Про це повідомляє Sky News.

Чоловік, одягнений як клоун Пеннівайз із роману Стівена Кінга, з рудим волоссям, коміром і легінсами з рюшами, часто тримає в руках сумно відому червону повітряну кулю, прогулюючись вулицею вночі.

Чоловік в образі клоуна Пеннівайза / Фото: скриншот з відео

"Ну, ну, ну, я знову потрапив до новин. Чи маю я усміхатися камерам своєю огидною усмішкою?" — промовив спотворений голос у відео під назвою "Послання для ЗМІ".

Клоун використовує обліковий запис Facebook під ім'ям Коул Деймос і нібито погрожував мешканцям Скелморлі, міста, розташованого за 55 км від столиці країни Единбурга.

У селі мешкає близько 2000 осіб.

У розділі біографії облікового запису зазначено, що клоун родом з Гелла, штат Мічиган, навчався у середній школі Геллгейт у Монтані та навчався у Школі клоунів, перш ніж стати самозайнятим.

Чоловік в образі клоуна Пеннівайза / Фото: скриншот з відео

"Хто б це не був, він всіх лякає - його потрібно зупинити", - сказав місцевий мешканець, батько двох дітей. "Хтось має поговорити з ним, перш ніж у справу втрутиться поліція, інакше він справді когось налякає. Він може спричинити у когось серцевий напад".

Повідомляється, що поліція Шотландії знає про відео, але не отримала жодних повідомлень.

Чоловік в образі клоуна Пеннівайза / Фото: скриншот з відео

Протягом усього відео клоун зачитує передбачувані старі коментарі у Facebook, перш ніж відповісти на них своїм моторошним монологом.

Чоловік в образі клоуна Пеннівайза / Фото: скриншот з відео

"Поліцію повідомили", ви думаєте, мене це хвилює? У будь-якому разі їм доведеться спочатку спіймати мене, і так, це ризик", - сказав він. “Не вірте тому, що вам кажуть. Цей клоун не хоче слави, слави чи золота, він просто хоче грати у цьому так званому "сонному місті", - додав він. "Тож приходьте, приєднуйтесь і навчитеся боятися клоуна Скелморлі".

Нагадаємо, тим часом одна жінка наводить жах на інструкторів з водіння своєю зовнішністю. Вона пожалілася, що через свої понад 800 тату не може здати на права.

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