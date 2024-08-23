Моторошний люк під трейлером шокував поліцейських тим, що було всередині – фото

У США поліція була шокована, коли підняла килимок у фургоні та виявила люк внизу.

Про це пише Daily Star.

Копи шукали 35-річного Біллі Лі Волтона-молодшого, якого розшукував Департамент виконання покарань штату Теннессі за порушення умов випробувального терміну. Він був засуджений за спробу зґвалтування 2016 року. Однак, коли офіцери обстежили його трейлер у штаті Теннессі, вони виявили люк – отвір, вирізаний у підлозі. Під ним вони знайшли чоловіка, який перебував у розшуку за порушення умов звільнення.

Трейлер Біллі / Фото: WBBJ

Він був заарештований 13 червня за різні порушення правил дорожнього руху і злочини, пов'язані з наркотиками, і був доставлений до будинку на колесах. Дірка була захована під килимом, а Волтон перебував у ній.

Маршал Тайріс Міллер сказав: "Хтось створив досить хорошу схованку, але вона була недостатньо хорошою, щоб перехитрити Службу маршалів США".

Люк / Фото: U.S. Marshal Service

Зараз Біллі перебуває у в'язниці округу Медісон.

За злочин 2016 року Волтон був умовно засуджений на 12 років, але 2024 року дорожній патруль штату Теннессі звинуватив його в необережному водінні, порушенні закону про відкриті контейнери, водінні в стані алкогольного сп'яніння, водінні з анульованою/призупиненою ліцензією, а також у виготовленні/доставці/продажі/зберіганні контрольованих речовин.

Біллі Лі Волтон / Фото: Tennessee Sex Offender Registry

Нагадаємо, злодійка, яка поцупила 40 мільйонів доларів, похизувалася, як зухвало втекла з в'язниці. Вона випустила мемуари про своє життя і злочини, які призвели до її ув'язнення.

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