Моторошний вчинок лікаря-бібліофіла: у Гарварді замінили палітурку книги з людської шкіри

На думку першого власника книги про людську душу, вона заслуговувала на людську обкладинку.

Гарвардська бібліотека зняла шкіру невідомої пацієнтки психіатричної лікарні з палітурки книги Арсена Гуссейє "Долі людські" (Des destinées de l'âme), виданої у 1880-х роках, через "непросте етичне походження".

Про це повідомив сайт бібліотеки Гарварда.

Автор книги подарував її примірник своєму другові, французькому лікарю-психіатру Людовіку Буланду, який був бібліофілом. Буланд на той час працював в одній з психіатричних лікарень й обклав книгу шкірою, яку без дозволу зняв зі спини жінки, що померла природною смертю в клініці.

Des Destinées de l'Ame - це роздуми про душу і життя після смерті. Коли книга потрапила до бібліотеки, всередині знаходилася замітка, ймовірно написана першим власником книги доктором Буландом. Наразі ця записка втрачена, але у документах зберігся її зміст. Зокрема перший власник книги написав, що не прикрашав обкладинку жодними штампами, щоб "зберегти її елегантність".

"Я зберіг цей шматок людської шкіри, взятий зі спини жінки. Книга про людську душу гідна мати людську обкладинку", – написав Буланд.

Примірник книги Гуссейє зберігався у книгозбірні Гоутона від 1934 року. Спочатку його передав на зберігання випускник цього навчального закладу, американський дипломат та бізнесмен Джон Стетсон-молодший. А після його смерті у 1954 році книга перейшла у власність бібліотеки Гарварда за рішенням вдови померлого.

2014 року бібліотека провела аналіз матеріалу палітурки, який підтвердив, що для обкладинки була використана людська шкіра. Утім, десять років тому бібліотека не вчинила жодних дій з цього приводу.

Два роки тому Керівний комітет Гарвардського університету переглянув правила зберігання людських останків у музейних колекціях. Тому дослідивши проблемне питання, керівництво бібліотеки та Комітет з повернення колекцій Гарвардського музею дійшли висновку, що людські останки, використані в палітурці книги, більше не належать бібліотеці "через етичну складність походження книги та її подальшої історії".

"Гарвардська бібліотека визнає помилки минулого, які ще більше об'єктивували та компрометували гідність людини, чиї останки були використані для палітурки. Ми просимо вибачення у тих, кого ці дії зачепили", – йдеться у заяві.

Наразі бібліотека досліджує походження та біографічні дані померлої жінки, чия шкіра була на обкладинці книги, а також намагається вирішити, яким чином упокоїти ці останки.

"Людська шкіра, яка раніше була в екземплярі книги Destinées de l'âme в бібліотеці Гоутона, назавжди недоступна для користувачів бібліотеки. Відокремлений текстовий блок книги нині недоступний для особистого ознайомлення, але його можна вивчити онлайн", – повідомили на бібліотечному сайті.

Практика використання людської шкіри для палітурки книг, яка називається антроподермічною бібліопегією, була відома ще у 16 столітті. Існують численні свідчення XIX століття про те, що тіла страчених злочинців були передані в дар науці, а їхню шкіру віддавали палітурникам.

"Таких книг не так вже й багато, це була випадкова практика, в основному зроблена для створення почуття опосередкованого хвилювання, ніж з практичних мотивів", – розповів Саймон Чаплін, який у 2014 році очолював бібліотеку Wellcome, в якій зберігаються книги з історії медицини.

За його словами, найчастіше це робили в 19 столітті лікарі, які мали доступ до людських тіл для розтину.

Нагадаємо, у США до бібліотеки повернули книжку, яку взяли 96 років тому. Чоловік, на ім'я Джим Перрі сказав, що, на його думку, вона була взята дідусем його покійної дружини.

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