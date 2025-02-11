Моторошного морського чорта вперше побачили посеред білого дня – фото

Команда морських біологів Condrik Tenerife задокументувала надзвичайно рідкісне спостереження глибоководної риби чорний вудильник. Хижака, відомого як морський чорт, помітили за денного світла біля поверхні, всього в двох кілометрах від узбережжя Тенеріфе. Це сталося після того, як було упіймано найбільшого самця білої акули у світі.

Як повідомляє Canarian Weekly, спостереження, що відбулося 26 січня поблизу Плайя-Сан-Хуан на західному узбережжі острова, може бути першим в історії випадком спостереження живого дорослого морського чорта так близько до поверхні.

Глибоководного хижака, який зазвичай мешкає на глибинах від 200 до 2000 метрів, помітила морська біологиня Лая Валор під час дослідницької експедиції з вивчення пелагічних акул. "Ми поверталися до порту, коли я побачила у воді щось чорне, не схоже на пластик чи сміття. Це здалося мені незвичайним. Ми провели з ним декілька годин", - поділилася вона.

Зустріч, яка буває раз у житті

До цього часу біля поверхні реєстрували лише личинок або загиблих дорослих особин цього виду. Це спостереження вважається винятковим, хоча точні причини присутності риби на мілководді залишаються незрозумілими.

"Можуть бути тисячі причин, чому вона там опинилася", - пояснила Валор. "Ми просто не знаємо. Це надзвичайно рідкісне і поодиноке явище. Хоча ми не можемо сказати, що цього ніколи не трапляється, але якби це було більш поширеним явищем, ми б бачили його частіше. Цілком можливо, що це перший випадок, коли рибу знімали в таких умовах".

Морський чорт / Фото: Condrik Tenerife

Після того, як риба померла, дослідницька група обережно перевезла її в наповненому водою контейнері до Музею природи та археології (MUNA) в Санта-Крус-де-Тенеріфе для подальшого вивчення.

Таємничий глибоководний хижак

Морський чорт, страшний хижак глибин, використовує свою біолюмінесцентну приманку, наповнену симбіотичними бактеріями, щоб привабити здобич у темних глибинах океану.

Причини незвичного підіймання цього конкретного екземпляра на мілководдя залишаються спекулятивними. Серед можливих пояснень – хвороба, потужні висхідні течії або спроба втекти від більшого хижака.

Відкриття спричинило хвилювання у спільноті морських біологів, даючи рідкісний шанс зазирнути в життя однієї з найбільш невловимих істот океану.

Нагадаємо, на пляжі викидаються великі білі акули з гігантським мозком. В усьому світі цей вид зараз внесено до переліку вразливих, а кількість великих білих акул неухильно зменшується.

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