Моторошний курорт застиг у часі на 30 років: чому люди покинули місто
Туристичний центр Кінуґава Онсен зіткнувся зі стрімким занепадом на початку 1990-х років, коли японська економіка зазнала краху.
28-річний британський мандрівник та дослідник міст Люк Бредберн, відвідавши Японію, виявив моторошне курортне містечко, де готелі залишалися недоторканими десятиліттями, а напої на столах стоять так, ніби гості можуть повернутися будь-якої миті.
Про це повідомляє видання Mirror.
Дослідник натрапив на покинуте місто Кінуґава Онсен, частина якого досі стояла так, ніби люди щойно вийшли звідти, а інші його райони були небезпечно зруйновані.
«Це було схоже на те, як потрапити до міста-привида. На вулицях були покинуті машини, і хоча можна було проїхати цим районом, кожна будівля навколо просто гнила», — розповів Люк.
Водночас, за його словами, деякі кімнати всередині готелів були бездоганними — ніби їх ніхто не чіпав десятиліттями.
«Однією з найдивніших речей було зайти у вестибюль і побачити величезні опудала оленя та сокола, які все ще стояли там. Це було дивно. Я вже бачив фотографії цього оленя в інтернеті, а потім раптом ми опинилися віч-на-віч із ним», — сказав мандрівник.
Він додав: «Ми знайшли ігрові автомати, досі заповнені іграшками, столи, накриті напоями, та кімнати, які виглядали так, ніби їх не чіпали десятиліттями. Це було сюрреалістично».
Колишній туристичний центр Кінуґава Онсен зіткнувся зі стрімким занепадом на початку 1990-х років, коли японська економіка зазнала краху.
Швидко, один за одним, готелі почали закриватися, а туризм різко зупинився.
Однак будівлі залишили такими, якими вони були, оскільки в Японії діють суворі закони, які ускладнюють знесення, тому минуле застигло на місці.
«Рівень злочинності настільки низький, що покинуті будівлі не так швидко грабуються та не руйнуються. У деяких випадках потрібен дозвіл власника на знесення, а якщо власник помер, цього не можна робити протягом 30 років», — пояснив Люк.
З приблизно 20 покинутих готелів у цьому районі Люку вдалося пройти приблизно через п’ять.
