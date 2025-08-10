Моторошний курорт застиг у часі на 30 років: чому люди покинули місто

Люк Бредберн у місті-привиді / © SWNS

28-річний британський мандрівник та дослідник міст Люк Бредберн, відвідавши Японію, виявив моторошне курортне містечко, де готелі залишалися недоторканими десятиліттями, а напої на столах стоять так, ніби гості можуть повернутися будь-якої миті.

Про це повідомляє видання Mirror.

Дослідник натрапив на покинуте місто Кінуґава Онсен, частина якого досі стояла так, ніби люди щойно вийшли звідти, а інші його райони були небезпечно зруйновані.

«Це було схоже на те, як потрапити до міста-привида. На вулицях були покинуті машини, і хоча можна було проїхати цим районом, кожна будівля навколо просто гнила», — розповів Люк.

Водночас, за його словами, деякі кімнати всередині готелів були бездоганними — ніби їх ніхто не чіпав десятиліттями.

«Однією з найдивніших речей було зайти у вестибюль і побачити величезні опудала оленя та сокола, які все ще стояли там. Це було дивно. Я вже бачив фотографії цього оленя в інтернеті, а потім раптом ми опинилися віч-на-віч із ним», — сказав мандрівник.

© SWNS

Він додав: «Ми знайшли ігрові автомати, досі заповнені іграшками, столи, накриті напоями, та кімнати, які виглядали так, ніби їх не чіпали десятиліттями. Це було сюрреалістично».

© SWNS

Колишній туристичний центр Кінуґава Онсен зіткнувся зі стрімким занепадом на початку 1990-х років, коли японська економіка зазнала краху.

Швидко, один за одним, готелі почали закриватися, а туризм різко зупинився.

Однак будівлі залишили такими, якими вони були, оскільки в Японії діють суворі закони, які ускладнюють знесення, тому минуле застигло на місці.

«Рівень злочинності настільки низький, що покинуті будівлі не так швидко грабуються та не руйнуються. У деяких випадках потрібен дозвіл власника на знесення, а якщо власник помер, цього не можна робити протягом 30 років», — пояснив Люк.

З приблизно 20 покинутих готелів у цьому районі Люку вдалося пройти приблизно через п’ять.

