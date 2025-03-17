"Мовчазні близнючки": як сестри уклали угоду про смерть однієї з них, щоб інша нормально жила

Джун і Дженніфер Гіббонси писали по 3000 слів на день про свої стосунки, щоб журналістка могла їх зрозуміти.

Сестри-близнючки, яким набридло, що їхні рідні не розуміють їх, почали говорити прискореною версією карибської мови і вирішили, що більше ні з ким не будуть спілкуватися.

Про це пише Unilad.

Джун і Дженніфер Гіббонси розмовляли виключно одна з одною протягом 29 років, і за цей час вони уклали тривожний пакт, який означав, що одна з них повинна померти, щоб інша могла жити нормальним життям.

Дует був нерозлучним і став відомим як "мовчазні близнючки". У них обох ще в дитинстві виникли проблеми з мовленням, і вони вирішили розмовляти власною версією баджанської креольської мови, яка є рідною для Барбадосу.

З цієї карибської країни походили їхні батьки, які переїхали до Англії, а згодом до Вельсу, але саме їхня близькість зрештою стала причиною смерті однієї з них.

Після спільного скоєння низки злочинів, від вандалізму до крадіжок і навіть підпалів, судова система Великої Британії побачила достатньо, щоб відправити близнючок до психіатричної лікарні з суворим режимом у віці 19 років.

Джун і Дженніфер Гіббонси / Фото: Getty Images

Але через 11 років пару перевели і під час транспортування виникли ускладнення, які призвели до передчасної смерті Дженніфер. Під час поїздки вона раптово знепритомніла і померла внаслідок запалення серця.

Як не дивно, після смерті своєї сестри Джун раптом почала говорити.

Це було 1993 року і останні 32 роки Джун мандрувала світом сама, за винятком Марджорі Воллес – журналістки-розслідувачки, яка провела роки, знайомлячись із сестрами. Через п'ять років після їхнього перебування в лікарні Марджорі опублікувала книжку під назвою The Silent Twins. Згодом книжка була перетворена на сценарій "Мовчазні близнюки" – трилера/драми 2022 року з Летицією Райт у головній ролі.

Марджорі висловила своє переконання, що близнючки уклали угоду під час спільного життя, сказавши: "Справжня історія з'явилася з їхніх щоденників, по 3 000 слів на день одна про одну та їхні стосунки любові та ненависті. Читаючи їхні щоденники, я дізналася історію їхнього пакту і те, що, зрештою, стало трагедією їхнього життя".

Так Марджорі з'ясувала, що одна з сестер повинна була померти, щоб інша могла жити нормальним життям.

Джун і Дженніфер Гіббонси / Фото: Getty Images

У розмові з BBC Radio Wales вона поділилася: "Одна з дівчат повинна була померти, пожертвувати собою, щоб інша була по-справжньому звільнена, і вони вирішили, що це буде Дженніфер".

Марджорі стверджувала, що Джун була "призупинена як горем, так і звільненням".

"Вони не змогли б продовжувати разом. Дженніфер прийняла це з чудовим почуттям рішучості", - сказала вона. "Я ніколи не відходила від цієї історії, тому що я познайомилася з Джун і Дженніфер, коли їм було по 18 років, і відтоді залишаюся з ними. У певному сенсі, їхня історія була моєю історією, наші життя переплелися протягом 40 років. Були часи, коли відвідини були досить сумними, але здебільшого вони були дійсно приємними, тому що близнючки, попри всі свої складнощі, мали найпрекрасніше почуття гумору. Джун і сьогодні має цей заразливий сміх".

Нагадаємо, близнюки Метью та Майкл Юлдени розмовляють 26 мовами кожен. Одну з них вони винайшли самі в дитинстві.

Читайте також: