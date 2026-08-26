Може проковтнути людину цілком: чим небезпечна найдовша змія у світі

Сітчастий пітон. Фото: Rushenb/CC BY-SA 2.0

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Десять метрів завдовжки — до такого розміру може вирости сітчастий пітон. Саме цьому виду належить рекорд серед найдовших змій планети. Водночас він входить до трійки найважчих змій у світі.

Про це повідомило видання Discover Wildlife.

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Побачити цих рептилій у природі можна в Південній та Південно-Східній Азії. Вони пристосувалися до різних умов: заселяють тропічні ліси й луки, трапляються серед густої рослинності, а подекуди проникають навіть до каналізацій.

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Найбільшу відому особину зафіксували понад століття тому. 1912 року було знайдено сітчастого пітона завдовжки близько 10 метрів. Значно меншим був рекордсмен серед змій, які жили в неволі: утримувана у США самиця виросла до 7,67 метра.

Отрута сітчастому пітону для полювання не потрібна. Він належить до змій-констрикторів, які вбивають здобич за допомогою сили власного тіла.

Замість тривалого переслідування пітон зазвичай ховається та чекає слушного моменту для атаки. Опинившись біля жертви, змія обвиває її кільцями й стискає. Після цього здобич заковтує цілком.

Меншим пітонам достатньо гризунів і кажанів, однак зі збільшенням розмірів змії змінюється й потенційна здобич. Великі представники виду можуть полювати на приматів, цивет, свиней та оленів. Поява такого хижака поблизу людського житла становить небезпеку і для домашніх тварин — зокрема, котів, собак та свійської птиці.

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Відомі випадки загибелі людей

Попри значні розміри сітчастих пітонів, напади на людей залишаються рідкісними. Проте здатність цих змій убити та проковтнути дорослу людину підтверджують відомі смертельні випадки.

Наприкінці жовтня 2022 року в Індонезії зникла 54-річна Джахра, яка працювала на каучуковій плантації. Коли жінка не повернулася, почалися пошуки. Спочатку були знайдені її речі, а пізніше пошуковці натрапили на приблизно семиметрового пітона. Велике потовщення на його тілі викликало підозру.

Після того як змію вбили та розрізали, всередині виявили тіло Джахри. Припускалося, що жінку проковтнув саме сітчастий пітон: інших змій відповідного розміру, які могли б це зробити, у тому районі немає.

Як пояснював фахівець з охорони змій Натан Руслі, під час атаки пітон може дедалі сильніше стискати захоплену жертву. А будова його щелеп дає змогу проковтувати здобич, розміри якої суттєво перевищують розмір голови самої змії.

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Вони є констрикторами, тому вони просто обвиваються навколо вас. Вони обіцяють вам смертельно міцні обійми. Ви вдихаєте, і ваше тіло зменшується, воно стискає хватку, і ви не можете видихнути», — додав Руслі.

Водночас далеко не кожен представник виду перетворюється на багатометрового гіганта. На островах поблизу північно-західного узбережжя Австралії живуть карликові форми сітчастих пітонів. Існують і виведені в неволі суперкарликові змії — їхня довжина переважно не перевищує приблизно 1,82–2,4 метра.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що попри те, що жодне місце на Землі не гарантує абсолютної безпеки в разі глобальної катастрофи, вчені визначили Австралію як найстійкішу країну для виживання людства.

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