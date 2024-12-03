Може ще розтягнути: чоловік похизувався частиною тіла, що вдвічі більша за середній розмір – фото

Користувачі Мережі час від часу сумніваються, чи не підробляє він відео, в яких демонструє свою незвичайну здатність.

Чоловік підкорив Інтернет завдяки своїм химерно довгим великим пальцям, які він може розтягнути майже вдвічі більше, ніж у середньостатистичної людини.

Про це пише Mirror.

Середньостатистична людина має великі пальці довжиною близько 6 см, що робить їх другим найкоротшим пальцем на руці після влучно названого мізинця. У 25-річного Джейкоба Піни великий палець такого ж розміру, але він може розтягнути його майже вдвічі довше – до приголомшливих 12 см.

Джейкоб, який ріс, не розуміючи, що його великі пальці незвично великі, усвідомив, наскільки сильно він може розтягувати свої частини тіла, в останні роки навчання в середній школі.

Джейкоб Піна похизувався своїми пальцями / Фото: @jwpina

Однак його великий палець від природи не має довжини 12 см, оскільки саме на таку відстань він здатен його розтягнути. Коли він не демонструє свій талант в Інтернеті, його великий палець має довжину 5 см. Відкривши свій прихований талант у підлітковому віці, він звернувся за порадою до медиків, які підтвердили, що це не пов'язано з будь-яким основним станом здоров'я.

Джейкоб Піна похизувався своїми пальцями / Фото: @jwpina

Зараз зірка соціальних мереж може похвалитися 2,8 мільйонами підписників на TikTok, і він захопив думки користувачів, які приголомшені довжиною його великого пальця. Джейкоб регулярно публікує відео, на яких він витягує свій палець, підставляє його під кран і відрощує, а також порівнює його з пальцями стандартного розміру.

Джейкоб з Вестпорта, штат Массачусетс, США, пояснив: "Мої великі пальці великі на обох руках, але права рука – це просто моя домінантна рука, тому я просто більше її показую. Крім того, мій великий палець на правій руці трохи довший. Я виявив це на першому курсі в старшій школі, і це був внутрішній жарт, поки я не опублікував про це. Люди говорили багато речей, деякі з них були недоречними, але зазвичай це були речі на кшталт: "Б'юся об заклад, що ти ніколи не програвав у війні великих пальців" або "Це найкращий великий палець, який я коли-небудь бачив". Я ніколи не буду соромитися свого великого пальця. Ніколи не соромився і ніколи не буду".

Джейкоб Піна / Фото: @jwpina

У розмові з Boston Globe Джейкоб сказав, що, будучи Інтернет-знаменитістю, люди не завжди вірять, що його великі пальці такі довгі в реальному житті.

Він зазначив, що деякі юзери, які переглядають його відео, припускають, що він підробив свої великі пальці за допомогою фотошопу. Втім, хлопець запевнив: "Жодного застосунку. Жодного фотошопу, і це не фільтр для Snapchat. Вони справжні. Це реально, чувак. Всі кажуть: "Це фейк, ти використовуєш якийсь трюк". Ні, неправда. Я не фотошоплю. Я не роблю нічого подібного".

Він додав, що при його зрості 177 см це має "дивний і недоречний" вигляд на його руці.

Нагадаємо, жінка з інвалідністю відверто поділилася про секс та свою вагітність. Вона заохочує інших людей з інвалідністю любити себе.

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