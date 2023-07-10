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Може собі дозволити: пасажири круїзного лайнера висміяли жінку, яка запізнилася на 45 хвилин (відео)

Може собі дозволити: пасажири круїзного лайнера висміяли жінку, яка запізнилася на 45 хвилин (відео)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
816
Час на прочитання
2 хв
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Може собі дозволити: пасажири круїзного лайнера висміяли жінку, яка запізнилася на 45 хвилин (відео)

Жінка запізнилася на круїзний лайнер / Фото: скриншот з відео

Здавалося, вона взагалі не переймалася через своє запізнення.

Пасажирів круїзу зняли на відео, як вони сміялися і саркастично аплодували жінці, яка прибула на лайнер із запізненням на 45 хвилин після посадки.

Відповідне відео з'явилося в TikTok.

У ролику видно, як сотні людей на балконах своїх кают кепкують з неї, поки вона повільно йде до причалу із сумками у руках. Схоже, вона взагалі не переймалася через запізнення.

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Круїзні лайнери не завжди чекають пасажирів, які запізнилися. Правила різняться між круїзними лініями, але капітани часто беруть до уваги кількість людей, що не встигають, запланований час прибуття та інші фактори, перш ніж ухвалити рішення залишити пасажира за бортом.

Виняток становлять екскурсії, організовані круїзною компанією, і в цьому випадку на мандрівників чекатимуть. У коментарях деякі люди припустили, що вона, можливо, замовила офіційну берегову екскурсію, тож корабель чекав на одного пасажира.

Проте інші юзерів також здивувала неквапливість жінки.

  • Такі люди повинні бути оштрафовані
  • А може вона важлива зухвала особа
  • Я б не міг піднятися на цей причал, знаючи, що всі ці люди чекають на мене

Нагадаємо, у літаку спалахнула бійка між чоловіками через місце біля вікна. Рейс затримали, а забіяк намагалися розборонити попутники.

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Дата публікації
Перегляди
816
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