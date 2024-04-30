"Можливі серйозні переговори": астролог Влад Росс зробив прогноз на травень та відповів, що буде на фронті

Відомий астролог Влад Росс вважає, що травень буде сприятливим для України, проте на фронті можливі серйозні загострення та навіть просування російської окупаційної армії.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

"У травні Плутон стає ретроградним. А Плутон - це символ смерті, війни. А тому у травні очікується тяжка ситуація на фронті. Можуть бути проблеми у Часовому Яру, частину міста ми можемо втратити. Є велика небезпека, щоб не стався прорив фронту на Запоріжжі. У травні може бути складна ситуація", - пояснив астролог.

Влад Росс також каже, що економіку України у травні очікує ріст.

"З іншого боку - закінчився ретроградний Меркурій, який переходить у знак Тільця. А тому від середини травня Меркурій у знаку Тільця сприятиме економіці України. Буде велика можливість для росту нашої країни. 23 травня Венера перейде у знак Близнюків, 26 травня Юпітер теж перейде у цей знак зодіаку. А це - означає можливі серйозні переговори. Ми можемо забути про обвал гривні, навпаки - вона укріпиться. Дуже добре піде торгівля. В цілому - травень оптимістичний, проте на фронті буде тяжко. Але нам дуже швидко поставлять зброю", - каже він.

Влад Росс також передбачає нові теракти у Росії, статись вони можуть на початку травня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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