Можна позаздрити: пара возить курку у візочку, бере з собою у мандрівки та сушить пір'я феном

Австралійське подружжя розповіло про розкішне життя своєї курки. Венді переїхала до 43-річної Лорен Вільямс та її 44-річного чоловіка Метта у лютому 2022 року, і відтоді до неї ставляться, як до принцеси.

Про це пише Daily Star.

Пара отримала курку від знайомого, який рятує їх перед забоєм, а Венді приїхала з пошкодженою лапою і без хвоста. Але зараз вона живе життя мрії у будинку в Перті, де стрибає до холодильника, коли їй хочеться поласувати чорницею або виноградом з рук.

Венді живе в будинку з парою, і вони беруть її на денні прогулянки – носять її в слінгу або катають у візочку, якщо спекотно. Вони беруть Венді в походи, і вона навіть спробувала зайнятися серфінгом, коли Лорен поставила її на дошку під час дня на пляжі.

Курка Венді / Фото: Lauren Williams / SWNS

Лорен, бухгалтерка і няня домашніх тварин, сказала: "Вона така мила. Ми з Меттом повністю балуємо її, ми так віддані їй. Її всі так люблять – вона зачіпає так багато сердець. Вона все з нами робить. Якщо ми перебуваємо в іншій кімнаті і не бачимо її занадто довго, вона кличе нас і починає стрибати, щоб знайти нас, якщо ми не прийдемо до неї досить швидко. Вона дуже авантюрна, я думаю, що вона спробує все, якщо ми будемо поруч. Ми не можемо уявити життя без неї – ми повинні зробити якомога більше спогадів зараз. Ми намагаємося втиснути якомога більше в її життя. Кури такі веселі – я б хотіла, щоб люди бачили в них більше, ніж несучок".

Лорен та Венді / Фото: Lauren Williams / SWNS

Лорен і Метт, горді власники дев'яти курей, більшість з яких, як і Венді, були врятовані з ферм, знайшли невеликий будиночок в кінці свого саду, коли переїхали до свого будинку 2019 року. Вони зрозуміли, що він ідеально підходить для курей. Венді жила з іншими курми, але дуже прив'язалася до Лорен і Метта, коли залишилася в їхньому будинку через хворобу півтора року тому – і відтоді вона відмовляється повертатися на вулицю.

Курка Венді / Фото: Lauren Williams / SWNS

Венді привчена до туалету – вранці вона виходить до саду. Коли вона хоче фруктів, вона йде до холодильника і дзвонить, поки Лорен або Метт не прийдуть і не відкриють його для неї.

За словами Лорен, лапа Венді була зламана і не лікувалася, тож зажила не дуже добре, коли вона була на фермі. У неї немає хвоста через генетичну хворобу.

Курка Венді / Фото: Lauren Williams / SWNS

Лорен і Метт купають Венді і сушать феном кожні два тижні – і Лорен каже, що їй це подобається.

"Вона така мила", - каже Лорен. "Вона схожа на маленький футбольний м'ячик, і засинає, коли її сушать феном. Вона дуже добре ладнає з людьми і дуже швидка, особливо якщо є виноград і чорниця. Вона любить сидіти у нас на колінах і засинає, коли ми її гладимо".

Метт і Венді / Фото: Lauren Williams / SWNS

Венді подорожує в котячій клітці, прив'язаній до машини подружжя, і вони регулярно зупиняються, щоб вона могла почухатися на узбіччі.

Вона ночувала в мотелях, а також залишалася з Лорен і Меттом у кемпінгах. Вона також любить відвідувати ринки, кафе, озера та пляж.

Лорен посадила Венді на дошку для серфінгу під час відпочинку в лютому, а минулого липня курка насолоджувалася відпускою у Кью, Західна Австралія.

Під час подорожі на ферму караваном вона подружилася з фермерськими курми, а також з собаками.

Курка Венді / Фото: Lauren Williams / SWNS

Ближче до дому Венді любить ходити до будівельного магазину, куди її возять у маленькому візку. Вона навіть брала участь у показі мод разом з Лорен на веганській виставці в Перті, а ще Венді каталася на поні за окликом Тампер.

Лорен сказала: "Ми не можемо її залишити – вона домашня курка. Я просто притискаю її до себе в слінгу – їй це подобається. Влітку вона їздить у візочку, я навіть брала її в потяг поїзді, щоб дістатися на інтерв'ю на радіо. В Австралії тваринам заборонено їздити в громадському транспорті, тому мені довелося провезти її під ковдрою, вона була дуже гарною дівчинкою і не створювала жодного шуму. Люди люблять її – вони просто підходять і обіймають її. Вона дає мені знати, коли з неї досить, і ми йдемо і знаходимо якесь тихе місце. На показі мод люди впізнавали її і просто кричали. Її сторінка у Фейсбуці, Wendy Chicken, дуже популярна. Вона знаменитість, а ми, по суті, її менеджери".

Курка Венді / Фото: Lauren Williams / SWNS

Нагадаємо, пес подорожує світом, живе у розкішних п'ятизіркових готелях та має дорогий гардероб. Його життю можуть позаздрити навіть люди.

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