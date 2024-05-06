Можуть бути небезпечними: про ці "корисні" лайфгаки з Мережі краще забути

Сьогодні в соціальних мережах можна знайти різноманітні лайфгаки, які допомагають значно спростити життя. Однак деякі з них можуть бути навіть шкідливими. Про чотири небезпечні популярні лайфгаки, які стають все більш популярними в Мережі, розповіли в Express.co.uk.

Популярний лайфгак зі скотчем

Можливість використання двостороннього скотчу замість шурупів і цвяхів вже давно обговорюють у Мережі. Пропонують використовувати скотч для кріплення декору, зокрема картин, та навіть вішалок. На перший погляд, цей лайфгак дійсно допомагає заощадити час і позбавляє необхідності робити в стінах зайві дірки. Проте насправді ви можете пошкодити стіни двостороннім скотчем.

Скотч не можна назвати надійним кріпленням для важких предметів, адже він тримається на шпалерах або штукатурці. Тому не варто дивуватися, якщо одного дня він просто відвалиться і, можливо, зі шматком шпалер.

Популярний лайфгак з дрилем

В Мережі можна знайти пораду використовувати дриль і щітку для чищення сантехніки. Хоча можна подумати, що так неприємний процес прискорюється, проте електроінструменти, які для цього не призначені, використовувати точно не варто. Насампере, ви можете пошкодити сантехніку і плитку. Крім того, використання насадок, які були створені своїми руками, може призвести до травм, адже така насадка легко злітає.

Популярний лайфгак зі свічкою

В соціальних мережах з'явився лайфгак, який розповідає, як подовжити термін горіння свічки за допомогою простої алюмінієвої фольги. В Мережі радять просто обмотати свічку фольгою. Однак так точно робити не варто. І причина доволі очевидна — це може призвести до пожежі.

Популярний лайфгак із таблетками для посудомийної машини

Кажуть, що таблетки для посудомийної машини можна використовувати для чищення меблів. Як пояснюють у Мережі, ці таблетки були створені, щоб боротися з проблематичними забруднювачами (жир тощо), а тому вони містять "агресивні" компоненти. Тому якщо використовувати їх для чищення меблів, можна отримати пошкодження обшивки.

Читайте також: