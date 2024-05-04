Мрія туристів: міжнародний аеропорт не загубив жодного багажу за 30 років (фото)

Найбільший японський аеропорт, який побудований на штучному острові та тоне в морі, готується відсвяткувати 30-річчя своєї діяльності. Разом з цим летовище може похизуватися неймовірним досягненням, про яке багато аеропортів можуть лише мріяти: від моменту відкриття жодне місце багажу не було втрачено.

Про це пише Newsweek.

Міжнародний аеропорт Кансай обслуговує портове місто Осака, а також сусідні Кобе та Кіото і є одним з найбільш завантажених в Японії. Він вперше відкрився у вересні 1994 року і регулярно відзначається за свою роботу та ефективність.

Але його бездоганна історія оброблення багажу ставить його в окрему лігу серед найбільших міжнародних аеропортів – і може стати прикладом для інших хабів, які борються зі скаргами на втрачений або пошкоджений багаж.

Міжнародний аеропорт Кансай / Фото: Getty Images

Втім, за словами представника летовища Кенджі Таканіші, тут немає жодного секретного "соусу": "Персонал наземного обслуговування в міжнародному аеропорту Кансай не є чимось особливим. Але вони мають систему дублювання, яка гарантує, що кожна валіза дістанеться місця призначення".

Команди працюють невеликими групами – по дві-три особи, щоб зменшити кількість рук, які торкаються кожної сумки. Вони користуються детальною інструкцією, яка визначає правила завантаження та розвантаження вантажних відсіків кожної авіакомпанії, що обслуговує Кансай, і отримують інструкції щодо регулярного обміну інформацією в рамках багаторівневого підходу.

Якщо кількість багажу, вивантаженого з рейсу, відрізняється від кількості багажу, завантаженого в пункті відправлення, співробітники негайно перевіряють вантажний відсік і прилеглу територію.

Міжнародний аеропорт Кансай / Фото: Getty Images

Мета аеропорту – доставити валізу з вантажного відсіку до стійки видачі багажу протягом 15 хвилин після приземлення рейсу, подбавши про те, щоб кожен предмет багажу був розміщений на конвеєрі ручкою назовні, щоб його можна було легко забрати, сказав Таканіші.

"Звичайно, якщо сумка намокла від дощу, її витирають і повертають на карусель. Деякі речі, такі як дитячі візочки та спортивний інвентар, пасажирам доставляють вручну, щоб не пошкодити їх під час розвантаження", - додав він.

За словами Таканіші, аеропорт Кансай обслуговує до 30 мільйонів пасажирів і 11 мільйонів одиниць багажу на рік, і очікується, що ці цифри зростуть наступного року, коли Осака прийматиме Експо 2025, велику міжнародну виставку, яку, за прогнозами, відвідає близько 28 мільйонів людей протягом шестимісячного заходу. У рамках підготовки до виставки в аеропорту відбуваються масштабні ремонтні роботи.

Міжнародний аеропорт Кансай / Фото: Getty Images

Попри свою надійність, Кансай страждає через деякі серйозні проблеми, а саме: він занепадає з тривожною швидкістю. Аеропорт вважався дивом інженерії, коли був побудований на двох штучних островах в Осакській затоці. Відтоді аеропорт занурився на 11 метрів – набагато більше, ніж очікувалося – і, за прогнозами, опуститься ще на 4 м до середини століття, опинившись на рівні моря. Кансай вже був затоплений тайфунами, і мільйони були витрачені на укріплення островів від моря.

Міжнародний аеропорт Кансай після тайфуна "Джебі" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує збудувати найбільший аеропорт у світі. Передбачається, що він обслуговуватиме 120 мільйонів пасажирів.

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