Ін’єкції гіалуронової кислоти давно вважаються безпечним і тимчасовим способом омолодження. Однак нові результати МРТ свідчать, що філери можуть поводитися в організмі зовсім не так, як очікується.

Про це пише Newsweek.

Хірург-окулопластик і реконструктивний спеціаліст доктор Камі Парса поділився результатами обстеження пацієнтки, яка протягом шести років отримала 12 ін’єкцій гіалуронового філера.

Гіалуронова кислота природно присутня в організмі та широко використовується в косметології для зменшення зморшок, збільшення губ і покращення текстури шкіри.

Проте результати МРТ виявили несподіваний ефект. За словами лікаря, фактичний об’єм речовини в тканинах виявився майже вдвічі більшим, ніж кількість введеного препарату.

У відео доктор показав ділянки на обличчі, де залишився нерозчинений філер, і пояснив причину такого ефекту: «Цікаво, що під час об’ємного аналізу, коли ми вимірювали кількість філера, вона виявилася близько 28 кубічних сантиметрів, що майже вдвічі перевищує кількість введеного філера. Це свідчить про те, що філери на основі гіалуронової кислоти є гідрофільними, тобто вони притягують воду і спричиняють розширення тканин».

Фахівець наголосив, що подібні процедури можуть використовуватися надмірно: «Ми вважаємо, що іноді філери з гіалуроновою кислотою вже багато років використовуються надмірно. Ми вважали важливим поділитися нашими висновками. Ми сподіваємося, що люди зрозуміють: коли йдеться про філери з гіалуроновою кислотою, менше — це більше».

Його слова спричинили активне обговорення в соцмережах. Користувачі почали ділитися власним досвідом використання філерів.

Від 2018 року я робила ін’єкції в губи щонайменше 10 разів. Спочатку вони розсмоктувалися, а тепер я не робила їх уже 3 роки, і вони все ще такі пухкі

Я ввела 1 мл філера в губи один раз 4 роки тому, і тепер це мене дуже турбує

Я зробила ін’єкцію філера в губи один раз, і я переконана, що він є над і під моїми губами і ніколи не зникне

Користувачі також задавали запитання про тривалість ефекту. На це лікар відповів:

«Дослідження показують, що це може тривати понад 10 років».

У дискусії порушили й тему альтернатив. На запитання про інші варіанти корекції лікар зазначив: «Пересадження жиру, якщо його виконати правильно, є найкращим наповнювачем».

