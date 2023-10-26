Боїться лишитися банкрутом: мультимільйонер приховує своє багатство від дітей

Чоловік зізнався, що тримає у секреті свій лотерейний виграш у 22 мільйони доларів від дітей.

Про це пише Mirror.

Переможець лотереї, який анонімно взяв участь у радіопередачі "Шоу Ремсі", розповів, що він виграв у лотерею з "групою колег" "близько двох років тому".

Щасливчик, який назвався "Джоном" і назвав свій вік "близько 50 років", нікому не похизувався про велику перемогу, крім дружини, брата і сестри.

Джон пояснив, що після перемоги він провів невелике дослідження та виявив, що "кожна п'ята людина втрачає лотерейний виграш або стає банкрутом протягом 10 років".

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"І одна з речей, які вони всі сказали, полягала в тому, що ви розповідаєте надто багатьом людям, і до ваших дверей приходить надто багато людей, які просять те, це та ще щось, просять подачки та очікують, що ви заплатите за все", - сказав він. "Тому ми з дружиною ухвалили свідоме рішення просто тримати це в секреті. Ми навіть не сказали про це двом дітям-підліткам. Я знаю, це звучить дивно, але ми просто не хочемо, щоб вони виросли офіціантами, ну, знаєте, які чекають на нашу смерть".

Батько наголосив, що це було тактичне рішення – спонукати своїх дітей самостійно заробляти гроші для себе. Він сказав: "Я хотів би, щоб вони зрозуміли, чим вони хочуть займатися в житті, і почали діяти. І тоді я їм повідомлю. Я не маю наміру приховувати це від них вічно".

Далі він описав свою історію приховування, щоб пояснити раптовий приплив багатства. За збігом, двоюрідний дідусь його дружини помер невдовзі після виграшу у лотерею. "Він ніколи не був одружений і залишив більшу частину своєї спадщини моїй дружині та її братові і сестрі", - сказав Джон. "Ця спадщина стала "прикриттям для тих випадків, коли ми допомагаємо людям".

Зокрема, Джон купив своїй матері новий дах, і коли вона запитала його: "Як ти можеш собі це дозволити?", він відповів: "О, це гроші дядька Боба. Він хотів, щоби ми це зробили".

До виграшу в лотерею Джон уже виплатив іпотеку та заплатив готівкою за дві "Тойоти". "У нас із дружиною дійсно немає бажання переїжджати", - сказав він. "Ми не збираємося нічого модернізувати, тому що це чудові автомобілі".

Джон також зізнався, що насправді він все ще працює. Він пояснив, що не звільнився не тому, що йому подобається його робота. А коли його сестра запитала, на що він витратив найбільшу суму він відповів їй "меблі для патіо".

Нагадаємо, у Чехії скинули мільйон доларів із гелікоптера. Ловити гроші прийшло близько 4 тисяч людей.

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