Мультимільйонер приховує своє багатство від сім'ї та пояснив, чому: "Маю фальшиву квартиру"

Чоловік зізнався, що не розповів сім'ї про своє багатство після того, як його бізнес злетів до небес.

Він пояснив, що вирішив так вчинити тому, бо родичі взяли за звичку жити за його кошт.

Своєю історією багатій поділився на Reddit, передає Mirror.

Відколи популярність його малого бізнесу під час карантину різко зросла, анонімний підприємець вважав за краще зберігати мовчання про своє багатство.

За його словами, батьки постійно просили грошей, навіть коли мільйонер отримував меншу зарплатню. Таємничий магнат каже, що винаймає навіть фальшиву квартиру, коли до нього їде в гості сім’я. Насправді ж він має розкішний пентхаус.

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"Я мультимільйонер, і коли моя сім'я приїжджає, я винаймаю квартиру, щоб прикинутися, що живу там. Коли я приїжджаю додому, вони очікують, що я приноситиму їм багато подарунків і платитиму за все. Вони навіть почали говорити мені, що я повинен оплатити навчання моїх братів і сестер в університеті. Я поступово почав розуміти, наскільки токсичними були ці люди, і що я маю провести деякі кордони. Тому я поступово припинив телефонувати/писати повідомлення, я припинив розповідати їм про своє життя. Я вирішив, що вони не заслуговують на пізнання мене", - зізнався він.

Чоловік поділився, що започаткував бізнес, коли почалася пандемія коронавірусу. Поступово він ставав все більш прибутковим. Втім, у цей час він сказав своїй сім'ї, що втратив роботу. Згодом він збрехав, що таки знайшов нову роботу, але вона не приносить багато грошей.

"У мене є дві валізи з усім моїм старим одягом і три коробки з усім моїм звичайним посудом, книгами і т. д. Коли я знаю, що вони приїдуть, я кажу своєму помічникові знайти квартиру в районі і покласти туди мої старі речі. Я кажу їм, що поміняв квартири і винаймаю мебльовані, тому що вони дешевші. Просто зараз я пишу це, коли сплю на підлозі у вітальні "своєї квартири". Моя спальня та диван зайняті членами сім'ї. Я ніколи їм не скажу, і вони завжди знатимуть мене як бідолаху", - додав він.

Нагадаємо, 37-річний чоловік, який має 16 дітей від 15 різних дружин зізнався, що він намагався уникати відповідальності за своїх нащадків. Британець навіть спробував інсценувати свою смерть.

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