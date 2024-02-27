Мультимільйонерка продала все та переїхала у фургон, щоб жити на 30 доларів на день

Мультимільйонерка розповіла, що продати свій маєток і все, що має, щоб переїхати у фургон і жити на 30 доларів на день, — це найкраще рішення, яке вона колись ухвалювала.

Про це пише nypost.com.

Статки 36-річної Кейтлін Пайл становили 4 млн доларів. У неї був власний бізнес, а жила жінка у восьмиповерховому будинку в Орландо, штат Флорида, США, зі своїм колишнім чоловіком, перш ніж вирішила кинути все це і стати кочівницею.

У їхньому розкішному будинку було 18 кімнат — чотири спальні та три ванні кімнати, зокрема кімнати, присвячені іграм Nintendo, а також декоративно-ужитковому мистецтву.

Але після розлучення у квітні 2019 року, продажу бізнесу за 4 мільйони доларів та перенесеного "краху", Кейтлін вирішила вести мінімалістський спосіб життя.

Вона купила фургон Mercedes Sprinter за 88 000 доларів, витратила 102 000 доларів на ремонт, зокрема на кухню, виготовлену на індивідуальне замовлення, з великим холодильником, соковижималкою та блендером, і вирушила в дорогу.

Мультимільйонерка продала все та переїхала у фургон / Фото: SWNS

Кейтлін вже побувала у восьми штатах і любить проводити дні, пробуючи нові враження, наприклад, альпінізм. Кейтлін, яка зараз працює віддалено особистою тренеркою, сказала: "Моє життя схоже на пригоду, яку ти обираєш сама. Я роблю все це, щоб принести задоволення своїй внутрішній дитині. Я люблю подорожувати – і це було найкраще рішення, яке я коли-небудь ухвалювала. Я стала набагато впевненішою у собі, у мене з'явилися нові друзі – навіть ходила на побачення".

Кейтлін збудувала успішний коректорський бізнес і за перший рік заробила 100 000 доларів. До 31 року вона заробляла 4 мільйони доларів на рік, що дозволило їй разом зі своїм колишнім купити будинок площею 1200 квадратних метрів у Орландо, штат Флорида. Вона мала пристрасть до дизайну інтер'єрів, тому надіслала ескізи дизайнеру та архітектору, який створив на замовлення всі світильники та фрески саме так, як вона хотіла.

Кейтлін та її чоловік розлучилися після восьми років шлюбу, і у квітні 2019 року їхнє розлучення було оформлене.

Вона продала свою компанію за 4 мільйони доларів. Також їй довелося виплатити 180 000 доларів США на утримання маєтка, оскільки вона була єдиною власницею нерухомості.

Мультимільйонерка продала все та переїхала у фургон / Фото: SWNS

Кейтлін каже, що проблеми з грошима, її розлучення та необхідність утримувати дім наодинці спричинили у неї почуття депресії та знемоги – і у травні 2022 року у неї стався нервовий зрив. Жінка постійно почувалася пригніченою і втомленою, і вона обговорила низку можливостей зі своїм терапевтом, який зрештою діагностував у неї хронічний стрес та вигорання.

Їй сказали, що її мозку потрібна перерва і трохи "уваги та турботи" у вигляді вправ, здорового харчування та відпочинку, тому вона вирішила витратити чотири роки на відновлення, а тим часом відкрила новий віддалений бізнес як особиста тренерка.

"У мого мозку і тіла просто закінчилися ресурси", - сказала вона. "Мені потрібно було відпочити, смачно поїсти та зміцнити імунну систему – стрес мене дуже виснажив. Я почала робити ці щоденні афірмації, щоб покращити своє фінансове становище – виявляти достаток і намагатися зрозуміти, на які жертви я можу піти. Я подивилася багато відеороликів про трансформацію фургонів і вирішила, що, можливо, я могла б якийсь час жити і подорожувати в одному з них".

Мультимільйонерка продала все та переїхала у фургон / Фото: SWNS

У квітні 2023 року Кейтлін купила Mercedes Sprinter за 88 000 доларів та витратила ще 102 000 доларів на ремонт. На його підготовку пішло чотири місяці – і вона найняла помічника, який допомагав доглядати будинок, поки її не було, – а в серпні 2023 року вона почала нове життя в дорозі.

Поки її немає, Кейтлін здає свій будинок в оренду на AirBnB за 25 000 доларів на місяць.

"Я вирушила в плавання на сухопутній яхті, як мені подобається її називати", - сказала вона. "Я подорожувала Алабамою, Флоридою, Нешвіллом і навіть залишалася на задньому дворі моєї мами на декілька ночей. Я зустріла дуже багато цікавих людей, як у дорозі, так і в застосунках для знайомств – одного разу я пішла на побачення з хлопцем на ім'я Джефф, який живе в юрті. Ми досі друзі та разом займаємося альпінізмом. Мені подобається їздити по три-чотири години за раз, а потім я зазвичай паркуюсь біля будинків друзів. Я позаймаюся, прийму душ, якийсь час скористаюся їхнім Wi-Fi, щоб попрацювати. Тоді наступного ранку я поїду".

Кейтлін каже, що вона також використовувала застосунок для кемпінгу, щоб знайти найкращі місця для паркування: вона використовує столи для пікніка як імпровізоване офісне приміщення та сонячні батареї для Wi-Fi.

Мультимільйонерка продала все та переїхала у фургон / Фото: SWNS

У неї поки що немає планів повертатися додому, а вона подорожує вже шість місяців.

"Такий спосіб життя мені набагато більше підходить", - сказала вона. "Раніше я їздила у дорогу відпустку декілька разів на рік, але це було нестійко. Тепер я живу на 20–30 доларів за добу і веду життя, яке завжди хотіла жити".

Нагадаємо, хитрому чоловіку відрубали ноги сокирою за гроші. Свій план він продумав не до кінця.

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