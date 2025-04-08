Чим обробити півонії від мурах? / © Pexels

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Попіл, харчова сода та гашене вапно

Щойно на півонії з'являються бутони, можна помітити, що на них збираються мурахи, які прогризають ніжні пелюстки, щоб дістатися до нектару. Позбутися шкідників можна за допомогою сухої суміші, якщо взяти рівні частини гашеного вапна, харчової соди й попелу. Розпушіть ґрунт навколо куща, а потім рясно посипте навколо кожної рослини.

Борна кислота

Шкідників можна знищити також за допомогою приманки на основі чогось солодкого (наприклад, варення) і борної кислоти. В невеликій тарі змішайте 0,5 склянки теплої води, 5 столових ложок варення і 1 чайну ложку борної кислоти. Приманку потрібно поставити поряд із кущем або поблизу мурашника.

Лавровий лист

Можна приготувати настій із лаврового листа. Для цього візьміть 2 літри окропу та 30 грамів сухого лаврового листа. Накрийте кришкою і настоюйте протягом 3-х годин. Потім суміш потрібно розвести у 2 літрах води, процідити, налити до пульверизатора та обприскувати кущі кожні 5 днів.

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Керосин

Візьміть кілька шматочків щільної тканини, яка буде добре вбирати воду. Вимочіть їх у керосині, а потім підкладіть під кожен кущик півонії. Цього запаху мурахи не переносять, тому будуть обходити квітник стороною.

Нашатирний спирт

Візьміть 1 літр води і 1 чайну ложку нашатирного спирту, змішайте безпосередньо перед використанням. Потім обприскайте рослини з пульверизатора.

Часник

Щоб відвадити мурах від квітника з півоніями, візьміть 2-літрову ємність, залийте її гарячою водою, додайте 2 головки часнику, який попередньо потрібно подрібнити у блендері або м'ясорубці. Цю суміш потрібно настоювати одну добу, потім процідити, залити до пульверизатора і використовувати для обприскування кущів.

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